América en busca de su victoria número 100 en Clásicos Nacionales en duelo amistoso

La Fecha FIFA trajo consigo el parón en la mayoría de campeonatos locales en el mundo, y la Liga MX no fue la excepción. Ante la falta de compromisos locales, la mayoría de clubes optaron por duelos de carácter amistoso; siendo el América vs Chivas uno de los más atractivos del fin de semana.

Las Águilas no solo buscarán darle la oportunidad a diversos jóvenes, sino que también un hito dentro de su propia historia: la victoria número 100 en Clásicos Nacionales. Ante dicha oportunidad, Rodrigo Aguirre, jugador azulcrema, comentó sobre la importancia del encuentro, pese a no tener tres puntos en juego.

"De afuera se ve fácil. Qué fácil gana el América; pero estando acá sabes que todos los rivales quieren ganarte, cuando juegan contra nosotros es el partido de la temporada. Sabemos que debemos salir con esa mentalidad siempre", comentó 'El Búfalo'.

Por si fuera poco, el delantero charrúa aseguró que el conjunto de Coapa siempre saldrá a buscar el resultado. "El mensaje más claro que mandamos es que no vamos a darnos por vencidos nunca. Tenemos la camiseta del América y vamos a ir a ganar y a buscarlo siempre hasta el final".

¿Cuál es la opinión de André Jardine?

Por su parte, André Jardine agregó que para él los Clásicos son partidos diferentes. El estratega brasileño enfatizó que le dolió la derrota ante Chivas en Liga MX, por lo que aunque la situación es distinta, será una clase de revancha el próximo duelo.

"No podemos negar la importancia que tienen los Clásicos. Entonces, cuando pierdes como fue ante Chivas, yo comenté, incluso antes, que los Clásicos tienen para mí un peso doble en todos los aspectos. Para dar confianza, para quitar la confianza, para meter o sacar presión y vivimos los dos lados la derrota ante Chivas. Pero el futbol es así", agregó el estratega brasileño.

El historial en Clásicos

La historia se inclina para los Azulcremas sobre los Rojiblancos, pues en los 262 partidos -incluidos amistosos- América domina con tranquilidad la serie. Las Águilas cuentan con un total de 99 victorias; mientras que Chivas con 81; además de 82 empates.

