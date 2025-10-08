Así va la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 en África

A unos meses del inicio del Mundial 2026 y con nuevo formato, las Eliminatorias de África están llegando a su final con miras al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El continente ya se encuentra ávido de demostrar su mejor futbol en el máximo torneo a nivel de selecciones.

La confederación del CAF puede llegar a obtener 10 boletos para las selecciones que logren avanzar a la cita, siendo el doble de los que tuvo en Qatar 2022.

CAF l CRÉDITO X:CAF_Media

Nuevo formato

Con 54 selecciones en África la Eliminatoria se encuentra en la última parte de su andar tras disputarse ya ocho fechas en un torneo donde aparecen nueve grupos con seis integrantes cada uno y solamente los líderes de cada sector avanzarán de forma directa.

Mientras que los mejores cuatro segundos se jugarán un Playoff por una plaza al repechaje en esta larga y extensa lista de participantes.

El certamen que inició en noviembre de 2023 tiene una primera fase de 10 fechas para culminar en este mes de octubre y hasta el momento se han completado ocho y la novena ya está en curso.

Eliminatoria en África l CRÉDITO X:CAF_Media

Calendario y resultados

La Jornada 9 y 10 se juega en la presente Fecha FIFA de octubre. Cabe mencionar que los partidos de Eritrea quedaron cancelados.

Jornada 9

GRUPO A

Yibuti 0-3 Egipto

Sierra Leona 0-1 Burkina Faso

Etiopía 1-0 Guinea-Bisáu

GRUPO B

Sudán del Sur vs Senegal

Togo vs República Democrática del Congo

Sudán vs Mauritania

GRUPO C

Lesoto vs Nigeria

Zimbabue vs Sudáfrica

Ruanda vs Benín

GRUPO D

Mauricio 0-2 Camerún

Libia 3-3 Cabo Verde

Suazilandia 2-2 Angola

GRUPO E

Níger 3-1 Congo

Tanzania 0-1 Zambia

GRUPO F

Seychelles vs Costa de Marfil

Gambia vs Gabón

Burundi vs Kenia

GRUPO G

Somalia vs Argelia

Mozambique vs Guinea

Botsuana vs Uganda

GRUPO H

Santo Tomé y Príncipe vs Túnez

Malaui vs Guinea Ecuatorial

Liberia vs Namibia

GRUPO I

Chad 0-2 Malí

República Centroafricana 0-5 Ghana

Comoras 0-2 Madagascar

Jornada 10

GRUPO A

Burkina Faso vs Etiopía

Yibuti vs Sierra Leona

Egipto vs Guinea-Bisáu

GRUPO B

República Democrática del Congo vs Sudán

Sudán del Sur vs Togo

Senegal vs Mauritania

GRUPO C

Sudáfrica vs Ruanda

Lesoto vs Zimbabue

Nigeria vs Benín

GRUPO D

Cabo Verde vs Suazilandia

Mauricio vs Libia

Camerún vs Angola

GRUPO E

Marruecos vs Congo

Zambia vs Níger

GRUPO F

Gabón vs Burundi

Seychelles vs Gambia

Costa de Marfil vs Kenia

GRUPO G

Guinea vs Botsuana

Somalia vs Mozambique

Argelia vs Uganda

GRUPO H

Guinea Ecuatorial vs Liberia

Santo Tomé y Príncipe vs Malaui

Túnez vs Namibia

GRUPO I

Ghana vs Comoras

Chad vs República Centroafricana

Malí vs Madagascar

GRUPO A PTS PJ Egipto 23 9 Burkina Faso 18 9 Sierra Leona 12 9 Guinea-Bisáu 10 9 Etiopía 9 9 Yibuti 1 9 GRUPO B Senegal 18 8 RD Congo 16 8 Sudán 12 8 Togo 7 8 Mauritania 6 8 Sudán del Sur 4 8 GRUPO C Sudáfrica 17 8 Benín 14 8 Nigeria 11 8 Ruanda 11 8 Lesoto 6 8 Zimbabue 4 8 GRUPO D Cabo verde 20 9 Camerún 18 9 Libia 15 9 Angola 11 9 Mauricio 5 9 Eswatini 3 9 GRUPO E Marruecos 21 7 Níger 12 7 Tanzania 10 8 Zambia 9 7 Congo 1 7 Eritrea 0 0 GRUPO F Costa de Marfil 20 8 Gabón 19 8 Gambia 10 8 Burundi 10 8 Kenia 9 8 Seychelles 0 8 GRUPO G Argelia 19 8 Uganda 15 8 Mozambique 15 8 Guinea 11 8 Botsuana 9 8 Somalía 1 8 GRUPO H Túnez 22 8 Namibia 15 8 Liberia 11 8 Malaui 10 8 Guinea Ecuatorial 10 8 Santo Tomé y Príncipe 0 8 GRUPO I Ghana 22 9 Madagascar 19 9 Malí 15 9 Comoras 15 9 República Centroafricana 5 9 Chad 1 9

