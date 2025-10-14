Costa de Marfil goleó a Kenia y aseguró su clasificación a la Copa del Mundo del 2026

Costa de Marfil culminó su participación en las eliminatorias de África luego de golear en casa a Kenia, selección que ya estaba eliminada de la justa mundialista del próximo año.

A pesar de ser primeros de su grupo y de marchar invictos, Costa de Marfil aún no aseguraba su clasificación a la Copa del Mundo del 2026, para la cual tenía que derrotar a los keniatas para ser selección mundialista.

Costa de Marfil logró su pase al Mundial del 2026

El encuentro lo empezó ganando Costa de Marfil a los siete minutos de juego gracias al tanto convertido por Franck Kessie, capitalizando el dominio tempranero que ya había impuesto.

A pesar de ser dominantes en todos los aspectos del juego, Costa de Marfil no consiguió volver a marcar sino hasta el minuto 54, cuando Yan Diomande incrementó la ventaja en favor de los marfileños.



Con un torrencial aguacero, que cayó minutos después del segundo gol, Amad Diallo (84), selló la goleada de los marfileños, y con ello, su pase a la Copa del Mundo del 2026.

Costa de Marfil aseguró su pase a la Copa del Mundo a pesar de la victoria de Gabón, que venció 2-0 a Burundi y aseguró pelear un lugar en la repesca para el Mundial 2026.

