Hungría le saca el empate a Portugal en los últimos minutos y evita la clasificación lusitana

Se quedaron cerca. Con una actuación histórica de Cristiano Ronaldo, la Selección de Portugal no pudo asegurar su boleto a la Copa del Mundo de 2026. Con doblete del ‘Bicho’, el combinado luso se quedó a instantes de clasificar al próximo Mundial, pero un gol tardío de Dominik Szoboszlai arruinó la fiesta portuguesa. Con el empate a dos goles, Portugal solo pudo festejar que su referente más grande se convirtió en el máximo goleador en las Eliminatorias de Selecciones.

Los dirigidos por Roberto Martínez necesitaban de una victoria para asegurar su pase al Mundial, sin embargo, muy temprano en el partido tuvieron inconvenientes. Apenas al minuto 8, Hungría se puso al frente en la pizarra tras un gol de Attila Szalai, tras una asistencia de Dominik Szoboszlai, para así poner el 0-1 en Estadio José Alvalade.

Hungría evitó la clasificación de Portugal | AP

Pero al 21’, Cristiano Ronaldo se hizo presente en el marcador y convirtió un tanto histórico. Con asistencia de Nélson Semedo, el atacante luso solo tuvo que empujar la esférica para así igualar el encuentro. Con esto, CR7 se proclamó como el máximo goleador en la historia de las Eliminatorias en todo el mundo, además de acercarse más a su gol mil en toda su carrera.

Con 40 años de edad, Cristiano anotó su gol número 40 en Eliminatorias, para así superar la marca de Carlos ‘Pescadito’ Ruiz de Guatemala, quien tenía 39; el Top 3 lo cierra Lionel Messi en Argentina con 36. Asimismo, Ronaldo llegó a 947 anotaciones en su carrera, hasta ese momento.

Y cuando parecía que el encuentro se iría 1-1 al descanso, el ‘7’ luso apareció nuevamente para completar su doblete. Tras un centro de Nuno Mendes desde la banda izquierda, Cristiano apareció cerca del área chica y de primera intención remató para así poner el 2-1 y darle la vuelta al juego. Además, eso significó su gol 948, poniéndose a tan solo 52 de llegar a los mil tantos.

Hungría evitó la clasificación de Portugal | AP

Ya en la segunda parte, Portugal mantuvo el dominio y tuvo las opciones más peligrosas de gol. Tanto Cristiano, como Pedro Neto y João Félix estuvieron cerca de ampliar la ventaja, pero la poca contundencia les impidió definir el partido. Y en los últimos minutos, Dominik Szoboszlai encontró el empate que arruinó la fiesta lusa en el Estadio José Alvalade.

Tras este resultado, Portugal perdió el paso perfecto, pero se mantiene como líder del Grupo F de las Eliminatorias a la Copa del Mundo con 10 puntos en cuatro partidos. Después le siguen Hungría con cinco y República de Irlanda con cuatro unidades y al fondo del sector se encuentra Armenia con solo tres puntos.

Hungría evitó la clasificación de Portugal | AP