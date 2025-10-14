"Ustedes crearon el ambiente": Miguel Herrera lanza 'crítica' a la prensa de Costa Rica

Con la golada 4-1 ante la Selección de Nicaragua, la Selección de Costa Rica encontró aire en las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial Norteamérica 2026. Sin embargo, Miguel 'Piojo' Herrera no quiso quedarte solo con la celebración y fue autocrítico, además de que lanzó un "dardo" a la prensa tica.

“Ustedes (prensa) son los que han creado el ambiente”, soltó en la conferencia de prensa posterior al partido. El comentario fue en referencia a la presión que hubo en días previos al compromiso ante Nicaragua, pues después de empezar las eliminatorias con tres empates al hilo se llegó a poner en duda la continuidad de Herrera.

Costa Rica goleó 4-1 a Nicaragua | X: @fedefutbolcrc

Pese al comentario, el 'Piojo' también fue autocrítico y reconoció que, aunque el triunfo les da un poco de aire, todavía queda mucho por delante y, por ahora, no están clasificados al Mundial. "Todavía este equipo puede mejorar y dar mucho más", aseguró el estratega.

Herrera, mesurado tras la victoria

Si bien Costa Rica mostró la contundencia que le faltó en los otros compromisos de eliminatoria, para Herrera no es motivo para relajarse. De momento, el equipo del técnico mexicano está en el segundo lugar de su grupo, por lo que necesita ganar sus dos últimos partidos para llegar al Mundial.

Costa Rica logró una victoria vital | X: @fedefutbolcrc

"Estamos trabajando, no hemos logrado nada; es solo una victoria. "No obtuvimos la victoria en Honduras porque el balón pegó en el poste, pero todavía hay mucho por mejorar; revisaremos los videos. Este equipo puede rendir más, pero esta victoria nos da la posibilidad de aspirar a lo que queremos", finalizó.

¿Cuándo juega de nuevo la Selección de Costa Rica?

Con la goleada en casa ante Nicaragua, los Ticos se colocaron en la segunda posición del Grupo C, con seis puntos, dos menos que Honduras, rival al que enfrentará en la última jornada de la eliminatoria. Previo a dicho compromiso, Costa Rica visitará a Haití, que con una victoria desplazaría al equipo de Herrera.

Costa Rica respirar tras golear a Nicaragua | CONCACAF

El compromiso contra los caribeños está programado para el próximo jueves 13 de noviembre, a las 18:00 horas (tiempo del centro de México). Mientras que Costa Rica se jugará su boleto al Mundial 2026 en casa ante los Catrachos el martes 18 del mismo mes a las 19:00 horas.

Los próximos juegos serán claves para Herrera | X: @fedefutbolcrc