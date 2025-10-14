De Islandia a Cabo Verde: los cinco países más pequeños que han llegado al Mundial

Cabo Verde se clasificó para la Copa del Mundo por primera vez después de vencer a Eswatini por 3-0. Con una población menor que la del estado norteamericano de Vermont, La pequeña nación insular africana de es el segundo país más pequeño que llega al Mundial masculino desde el primer torneo en 1930. Aquí un vistazo a los países más pequeños en la historia de los Mundiales, según su población cuando aparecieron en el torneo:

Cabo Verde l AP

1- Islandia (350 mil habitantes)

Con una población de poco más de 350.000 habitantes, Islandia se convirtió en el país más pequeño en llegar a la Copa del Mundo cuando se clasificó para el torneo en Rusia en 2018.

Eso fue dos años después de que el equipo eliminara a Inglaterra para llegar a los cuartos de final del Campeonato Europeo de 2016.En Rusia, Islandia logró un empate contra Argentina, pero las derrotas ante Croacia y Nigeria la colocaron última en su grupo de la Copa del Mundo.

Islandia vs Francia l AP

2- Cabo Verde (525 mil habitantes)

La nación insular situada frente a la costa de África occidental tiene alrededor de 525.000 habitantes y ocupa el puesto 70 en el ranking mundial masculino de la FIFA.

Cabo Verde se ganó un lugar en el Mundial de 2026 al terminar primero en su grupo de clasificación africana por delante de Camerún, una de las principales potencias futbolísticas del continente.

El país que obtuvo su independencia de Portugal hace 50 años ha participado en la Copa Africana de Naciones cuatro veces y alcanzó los cuartos de final en 2013 y 2023.

De los países que se han clasificado hasta ahora para el Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, es por lejos el más pequeño.

3- Paraguay (Un millón)

El país sudamericano tenía una población estimada de poco menos de un millón de habitantes cuando apareció en la Copa Mundial inaugural en 1930. Paraguay quedó eliminado en primera ronda tras perder ante Estados Unidos y derrotar a Bélgica.

Los paraguayos harán su novena aparición en la Copa del Mundo el próximo año después de conseguir el último de los seis lugares de clasificación directa de Sudamérica.

Paraguay l AP

4- Trinidad y Tobago (Un millón 300 mil)

El país caribeño de Trinidad y Tobago ganó un repechaje internacional para lograr su primera y única aparición en la Copa Mundial en 2006 en Alemania. Con una población de 1,3 millones, era el país más pequeño en ese torneo por un amplio margen.

Trinidad y Tobago rescató un empate con Suecia, pero perdió contra Inglaterra y Paraguay para terminar último en su grupo.Desde entonces no ha vuelto a participar en un Mundial.

5- Irlanda del Norte (Un millón 400 mil)

Se estima que Irlanda del Norte tenía 1,4 millones de habitantes cuando llegó a la Copa Mundial de 1958. El equipo derrotó a Checoslovaquia, perdió contra Argentina y empató contra Alemania en la fase de grupos. Fue eliminado por Francia en la fase eliminatoria. Irlanda del Norte también jugó en la Copa del Mundo en 1982 y 1986.

Irlanda del Norte ante Alemania l AP