Robert Lewandowski se pierde el Clásico ante Real Madrid por lesión

El FC Barcelona ha confirmado otra baja sensible de cara a sus próximos partidos, el conjunto Blaugrana dio a conocer la magnitud de la lesión presentada por Robert Lewandowski con la Selección de Polonia durante la Fecha FIFA.

A través de redes sociales el equipo resaltó el reporte médico que arrojaron los estudios: “Robert Lewandowski ha sufrido una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Su tiempo de recuperación dependerá de cómo evolucione la lesión”.

Barcelona l AP

De 4 a 6 semanas

Pese a que el Barcelona dio a conocer una tiempo establecido para su regreso diversos reportes desde España apunta a que será entre cuatros y seis semanas el tiempo que tendrá que esperar para volver a disputar un partido.

Lesionado con Polonia l AP

Lesionados del Barcelona

El Barcelona vive un caos con jugadores lesionados, el conjunto Blaugrana tiene al menos cuatro jugadores lesionados en esta temporada, y varios de ellos apuntan a perderse el Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Robert Lewandowski; Rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, se une a la lista de lesionados donde aparecen: Dani Olmo; Lesión muscular en la pierna izquierda, que recientemente se bajó de la concentración de la Selección Española y estará fuera entre dos y tres semanas.

Se pierde el Clásico l AP

A la lista también se le suma Raphinha que prácticamente es un hecho que el brasileño no estará en el Clásico después de que hace dos semanas se lesionara el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. Otros de los lesionados son Ferran Torres, Joan García, Gavi

Entre las malas noticias destaca el regreso a los entrenamientos de Lamine Yamal quien presentó una lesión en la zona inguinal / molestias en el pubis a consecuencia de la primera que había sufrido en las primeras jornadas de LaLiga.

Barcelona se enfrenta en la Jornada 9 al Girona, en busca de recuperar el liderato que cedió la fecha pasada al Real Madrid, el equipo Culé tendrá el juego en casa previo al choque ante el Real Madrid; en el primer Clásico de la temporada.

Lewandowski l AP