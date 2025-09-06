Estrella del Barcelona se va: el club no renovará su contrato

La etapa de Robert Lewandowski en el FC Barcelona parece estar llegando a su fin. Según informó el medio español Sport, tanto el delantero polaco como la directiva del club coinciden en que el vínculo que los une finalizará el 30 de junio de 2026, cuando expire su contrato actual.

Robert Lewandowski en el Barca I @FCBarcelona

Lewandowski, quien llegó al conjunto azulgrana en julio de 2022 procedente del Bayern Múnich, estaría disputando su última temporada con la camiseta del Barça. Con 37 años al término de su contrato, el atacante no entraría en los planes del club para una renovación, y él mismo tendría claro que su futuro se encuentra lejos del Camp Nou.

"La idea, tanto del jugador como por parte del Barça, pasa por dar por finalizada el próximo 30 de junio de 2026 la relación entre ambos", indicó Sport. "Mucho debería cambiar la situación para que el polaco siguiera un año más, aunque con tantos meses por delante no puede descartarse al cien por ciento ningún escenario".

Lewandowski en el club catalán I @FCBarcelona

Ferran Torres, el posible heredero del '9'

Ante la inminente salida de Lewandowski, el FC Barcelona ya piensa en el futuro de su delantera. La falta de margen económico para realizar grandes fichajes ha llevado al club a contemplar una solución interna: Ferran Torres.

El atacante español, quien también llegó en 2022 procedente del Manchester City, ha tenido minutos importantes con el equipo y fue titular en los primeros tres partidos de LaLiga 2025/26. Sin embargo, aún no ha sido consolidado como el '9' principal del equipo.

Ferran en Barcelona I @FCBarcelona