Nico Williams empuja a Lamine Yamal en entrenamiento de España y el gesto se vuelve viral

La Selección de España se prepara para enfrentar a Turquía en las Eliminatorias Europeas, pero en la previa, quienes acapararon la atención fueron Nico Williams y Lamine Yamal durante un rondo en el último entrenamiento.

Lamine Yamal, estrella de España y Barcelona | AP

El momento quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo Williams se acerca al joven del Barcelona y le da un empujón, a lo que Yamal respondió con gesto serio, levantando el dedo índice y enviando un balón en dirección a su compañero.

No fue pelea, sino una broma entre amigos

Pese a que el gesto generó revuelo y comentarios entre los aficionados, todo apunta a que no pasó de una anécdota entre dos futbolistas con gran relación fuera y dentro del campo. Tanto Nico como Lamine han mostrado en numerosas ocasiones su cercanía, y estas situaciones forman parte de las bromas habituales que suelen tener entre ellos.

El ambiente en el campamento español se mantiene positivo de cara al duelo ante Turquía, en el que ambos extremos podrían ser protagonistas dentro del once de Luis de la Fuente.

España hará su debut en Eliminatorias Mundialistas | AP