'Piojo' Herrera y Luis Fernando Tena: el sueño de llevar a Costa Rica y Guatemala al Mundial 2026

La actividad de la Fecha FIFA mantiene a dos estrategas mexicanos en el centro de la atención dentro de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. Luis Fernando Tena y Miguel Herrera, con Guatemala y Costa Rica respectivamente, atraviesan una fase decisiva en la ronda final de clasificación, en la que intentan consolidar a sus equipos para alcanzar la justa mundialista.

¿Cómo les ha ido a 'Piojo' Herrera y Luis Fernando Tena en las Eliminatorias?

Tena, viene de una dura derrota por 0-1 frente a El Salvador, resultado que dejó a los guatemaltecos con la obligación de sumar puntos en su próximo compromiso. Instalados en el Grupo A, los chapines enfrentarán este lunes 8 de septiembre a Panamá a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en un duelo clave para mantenerse en la pelea por uno de los boletos directos a la Copa del Mundo.

Por otro lado, Miguel Herrera, busca escribir una nueva historia con Costa Rica. Su equipo rescató un empate 1-1 ante Nicaragua en su más reciente presentación. Los ticos están ubicados en el Grupo C y tendrán su siguiente reto el martes 9 de septiembre cuando reciban a Haití a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en otro partido que puede marcar el rumbo de la eliminatoria.

La Concacaf dividió la ronda final en tres grupos (A, B y C), de donde clasificarán directamente a la Copa del Mundo los primeros lugares de cada sector. En tanto, los dos mejores segundos lugares avanzarán a un repechaje para buscar su pase a la justa que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Tena y 'Piojo', con la oportunidad de comandar el sueño de Guatemala y Costa Rica

Sin embargo, la experiencia de Tena y la intensidad de Herrera serán factores que podrían inclinar la balanza para que Guatemala y Costa Rica sueñen con estar presentes en la máxima cita del futbol.

