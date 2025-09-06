Prensa de Costa Rica explota contra 'Piojo' Herrera por empate ante Nicaragua

Costa Rica, Selección dirigida por el mexicano, Miguel Herrera empató ante Nicaragua en las Eliminatorias de CONCACAF, un resultado que deja sensaciones negativas para el camino para llegar al Mundial 2026.

IMAGO7

¿Qué dijo la prensa de Costa Rica sobre empate ante Nicaragua?

Además, Nicaragua jugó con 10 hombres, por lo que el resultado fue todavía más frustrante por esa razón. La prensa costarricense destacó ese hecho para tratar de explicar el empate de su Selección en las Eliminatorias de CONCACAF.

"Nadie lo podía creer en el momento, ni después; pero es la realidad. Lo más increíble de todo es que parecía que el equipo que tenía un hombre menos era Costa Rica", escribió el medio La Nación en su crónica del partido. "Este empate le deja mal sabor y hasta preocupación a la Tricolor", agregan.

IMAGO7

Por otro lado, en el Diario Extra califican como "amargo" el empate de los ticos. "Nicaragua, no bajó los brazos, Costa Rica tampoco aprovechó el golpe anímico y más bien fueron los nicaragüenses quienes tomaron la valentía de ir al frente", describen en su texto.

Lo que sigue para 'Piojo' Herrera

Pese a la polémica arbitral en el encuentro, los medios de Costa Rica fueron autocríticos con la actuación de los dirigidos por el 'Piojo' Herrera, quien deberá reajustar para evitar una catástrofe rumbo a la Copa del Mundo en Norteamérica.

IMAGO7



