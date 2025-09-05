Raphinha acusa a Disneyland París por racismo contra su hijo

El futbolista brasileño Raphinha, actual jugador del FC Barcelona, denunció públicamente un presunto caso de racismo contra su hijo durante una visita familiar a Disneyland París. Mientras el extremo se encuentra concentrado con la Selección de Brasil en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la polémica explotó en redes sociales tras sus publicaciones en Instagram.

AP

¿Qué pasó con el hijo de Raphinha en Disneyland París?

Según relató el propio jugador, su hijo buscaba un simple abrazo de una botarga del personaje Chip/Dale, pero fue ignorado en varias ocasiones. En videos y fotos compartidos por Raphinha, se observa cómo el niño espera pacientemente de un lado y luego de frente, incluso cuando lo colocan directamente frente a la botarga, sin recibir respuesta.

La reacción del brasileño no tardó en llegar. “Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos. Son una vergüenza. Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?”, expresó en sus redes sociales.

🚨 Raphinha dénonce un acte raciste à Disneyland Paris 🤬



« Pourquoi avoir pris dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils ? Il voulait juste un check et un câlin. Heureusement, il ne comprend pas… Vos employés sont une honte. On ne traite pas un enfant comme ça. » pic.twitter.com/Miu6pMrUhC — Vision Blaugrana (@VisionBlaugrana) September 5, 2025

Raphinha arremete contra Disneyland París

El jugador fue más allá y arremetió contra la experiencia en el parque: “Odio Disneyland París. Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende. Disneyland París, ese empleado es una m*erda, es estúpido”, escribió. Sus palabras rápidamente se viralizaron, generando un debate sobre discriminación en espacios familiares y de entretenimiento.

Hasta el momento, Disneyland París no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a lo ocurrido. Sin embargo, la denuncia de Raphinha expone un tema sensible que ha resonado tanto en el mundo del futbol como en la opinión pública, donde el racismo sigue siendo un problema que trasciende canchas y fronteras.

AP