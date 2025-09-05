Mundial 2026: Se filtran las primeras imágenes del balón para la próxima Copa del Mundo

En redes sociales ha circulado la foto del balón que rodará en las canchas de México, Estados Unidos y Canadá

Marcos Olvera García
5 de Septiembre de 2025
Así será el balón para el Mundial de 2026 | Footy Headlines

El camino al Mundial del 2026, cada vez se hace más corto y a menos de un año para que se juegue la inauguración en la cancha del Estadio Azteca, en redes sociales ha comenzado a circular las imágenes del balón con el que se jugará la Copa del Mundo.

Gracias a fotografías de Footy Headlines, se han visto las primeras imágenes del Trionda balón que hace la marca alemana encargada, el cual tendría los colores que representan a las tres naciones que recibirán la Copa del Mundo el siguiente año.

 

 

¿Cuándo arranca la Copa del Mundo?

El jueves 11 de junio del 2026, la Copa del Mundo dará comienzo cuando se juegue el primer partido en la cancha del Estadio Azteca, inmueble que vivirá su tercera inauguración de un Mundial, la primera después de 40 años del primer encuentro de México 1986.

En días pasados, Clara Brugada (Jefa de gobierno de la Ciudad de México) confirmó que el día de la inauguración del Mundial será considerado como día feriado, por lo que no se trabajará ese día.

¿Cuántos partidos se jugarán en México?

En México se jugarán 13 partidos en la Copa del Mundo, en la cancha del Estadio Azteca (incluida la inauguración) habrá cinco juegos, tres de fase de grupos, un juego de dieciseisavos y uno de octavos.

En Monterrey se jugarán cuatro partidos (tres de fase de Grupos y uno de dieciseisavos), mientras que en Guadalajara también habrá cuatro enfrentamientos, aunque todos serán de Fase de Grupos.

