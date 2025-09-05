Resultados de las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA viernes 5 de septiembre

Las selecciones europeas han comenzado su último tramo de cara a la clasificación a la Copa del Mundo de 2026, por lo que la actividad de este viernes 5 de septiembre ha tenido a varias 'potencias' sacando resultados importantes apuntando a ser una de las 48 selecciones que estén en la torneo veraniego.

Suecia dejó ir su victoria dentro de los últimos minutos del partido | AP

De goleada en goleada

El primer partido del día fue el empate sin goles entre Dinamarca y Escocia; sin embargo, el siguiente juego fue la victoria por goleada por parte de Suiza sobre Kosovo; Ucrania cayó ante la selección francesa 0-2 con gol incluido de Kylian Mbappé, Grecia fue otra de las selecciones que obtuvieron una goleada estruendosa, pues vencieron 5-1 a Bielorrusia.

Eslovenia y Suecia empataron 2-2, Islandia también goleó, su rival fue Azerbaiyán y el resultado final fue 5-0; por parte de Chequia, su victoria fue menor, pero vencieron 2-0 a Montenegro.

Francia ganó con goles de Mbappé y Michael Olise | AP

Gattuso comanda a la azzurri

Croacia ganó por la mínima en su visita a Islas Feroe, 0-1 fue el resultado con anotación de Andrej Kramaric; Israel también liquidó su partido ante Moldavia con un 0-4 de visita; mientras que en uno de los resultados más importantes del día, Italia venció 5-0 a Estonia en el Stadio di Bergamo, casa de Atalanta.

La Jornada 5 de las Eliminatorias cierra este sábado 6 de septiembre con Letonia vs Serbia, Armenia vs Portugal, Inglaterra vs Andorra, Austria vs Chipre, San Marino vs Bosnia y Herzegovina e Irlanda vs Hungría.

Moise Kean anotó el primer gol de los azzurri en casa | AP