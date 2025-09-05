Eliminatorias UEFA: ¿Cuándo y dónde ver el Armenia vs Portugal?

Con solo unos meses de distancia de la Copa del Mundo 2026, Armenia y Portugal se adentran en la pelea final para poder acceder al torneo. En un grupo en el que comparten con Hungría y República de Irlanda, las dos selecciones buscan empezar de la mejor manera uno de sus últimos duelos.

<span class="selectable-text copyable-text xkrh14z" style="white-space:pre-wrap;">Henrikh Mkhitaryan ha sido uno de los jugadores importantes de la Selección de Armenia | MexSport</span>

¿Cómo llegan ambas selecciones a suelo armenio?

Armenia será el equipo que recibe el partido en Ereván, dicha selección tiene cuatro partidos sin conocer la victoria, dentro de los cuales tres de eses resultados fueron derrota. En el duelo estadístico en contra de los portugueses, todos los resultados son a favor de los lusos, con cuatro victorias y dos empates, dentro de los cuales hay nueve goles han sido a favor de Portugal y solo cuatro para Armenia.

Su último partido amistoso lo empataron ante la Selección de Montenegro 2-2, previo a eso, perdieron 5-2 ante Kosovo y uno más atrás, 3-0 y 6-1 Georgia les ganó en la Liga de Naciones.

Los armenios se preparan para el duelo | IG: @armenian_ff

Portugal por su parte llega con los números a su favor, por lo que el encuentro podría tener un resultado favorable a ellos en la recta final de las Eliminatorias UEFA. La nueva convocatoria de Roberto Martínez ha incluido de manera simbólica a Diogo Jota, ha quien han homenajeado en una ceremonia reciente.

El último partido de la selección portuguesa fue la Gran Final de la Liga de Naciones, en la que ganó vía penales después de haber empatado a dos goles en el tiempo regular con goles de Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo y Portugal son los actuales campeones de Liga de Naciones | MexSport

¿Dónde ver el juego de la selección de Cristiano Ronaldo?