Oscar Ruggeri explota contra Lamine Yamal y le pide humildad

Lamine Yamal ha despertado múltiples de opiniones y críticas por su personalidad, pese a que en el terreno de juego constantemente ha demostrado su calidad y enfoque en convertirse en todavía un mejor futbolista.

Ruggeri pide humildad a Lamine Yamal

El exjugador de Argentina, quien fue Campeón del Mundo, Oscar Ruggeri recomendó a Lamine Yamal más humildad, al igual que a su padre, ya que considera que sus declaraciones no le hacen bien a su carrera aunque sea un gran jugador.

"Tiene que bajar los humos. Él y el padre, el padre primero de todo ubicarse y no meterse. ¿Ustedes vieron al papá de Messi aparecer? El chico dijo una barbaridad. Le tienen que enseñar porque es un buen jugador pero esas cosas le hacen mal", dijo Ruggeri en ESPN.

¿Ataque de Lamine Yamal a Messi?

Ruggeri hacía referencia a declaraciones sobre Lionel Messi y el Balón de Oro. Sin embargo, no hay información sobre ataques de Lamine Yamal y su padre hacia el argentino, por lo que se puede tratar de alguna confusión.

Lamine Yamal ha expresado en repetidas ocasiones su admiración por Messi, pero también ha asegurado que busca hacer su propio camino y no presionarse por las comparaciones con la máxima leyenda del Barcelona.

