Empate con sabor a frustración: Piojo Herrera critica la actitud de Costa Rica

En el Estadio Nacional de Managua, Costa Rica no pudo mantener la ventaja ante Nicaragua y terminó dividiendo unidades eliminatoria final de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

A pesar de enfrentarse con un hombre menos tras la expulsión de Jason Coronel al minuto 54, los nicaragüenses mostraron garra y lograron imponerse en actitud, lo que derivó en penal y gol de Byron Bonilla al minuto 81, tras revisión del VAR por una falta dentro del área.

Piojo Herrera l X:fedefutbolcrc

Frustración

Miguel Herrera no pudo ocultar su frustración y lanzó su sentir tras el encuentro en su primer partido rumbo al Mundial de Norteamérica.

“Dejamos de hacer el trabajo, dejamos oportunidades a los rivales y ellos se mataron, aprovecharon sus deseos y sus ganas en un partido que teníamos que manejar.", mencionó el Piojo.

Costa Rica l X:fedefutbolcrc

Faltó más entrega

Faltó dar el extra dijo el DT mexicano: "No nos entregamos de la manera como teníamos que hacerlo, ellos redoblaron esfuerzos y se encontraron con una equivocación nuestra y el penal, pero dejamos de hacer las cosas.

Con estas palabras, el entrenador calificó el resultado como una muestra de que Costa Rica no cumplió con el compromiso táctico ni con la intensidad requerida, mientras que la Selección nicaragüense fue más consciente y gracias a eso se llevó un punto de oro.

Concacaf l X:fedefutbolcrc