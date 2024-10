Piojo Herrera y su frustrada llegada a la Selección de Chile: “La cláusula con Xolos me bajó”

Miguel ‘Piojo’ Herrera reveló la situación que lo marginó de llegar a la dirección técnica de la Selección de Chile en 2016 de cara a la Copa América.

El entrenador mexicano habló de los sucedido, durante un programa de FOX Sports donde hoy funge como comentarista, donde resalta que fue la cláusula de rescisión la que impidió su llegada al banquillo de ‘La Roja’.

“Yo firmo con Xolos, y Jorgealberto es el que me dice que me iba a ir a América o que me iba a buscar Cruz Azul. Entonces me dijo que pusiera una cláusula a mi contrato y yo le dije que sí; pero le dije que si me corría me tenía que pagar igual, entonces acepto, lo hicimos bien”, comentó el Piojo.

Y fue cuando se dio el llamado de Chile y la frustrada llegada: “A final de cuentas, cuando a mí me buscó la Selección de Chile, yo a la primera plática pero les dije que había esta situación, pero sí me hubiera gustado ir”, señaló.

Durante la misma mesa debate, Fabián Estay ratificó la búsqueda de ‘La Roja’ de un estratega, rumbo a la Copa América 2016 realizada en Estados Unidos.

Tras descartar al Piojo Herrera como opción, Juan Antonio Pizzi tomó el banquillo que a la postre le daría el bicampeonato a los sudamericanos tras haberlo conseguido en primera instancia Jorge Sampaoli.

