Miguel Herrera no le cierra las puertas a dirigir a América por tercera ocasión

Quiere volver a Coapa. Miguel Herrera, tras haber sido despedido de Xolos, ya piensa en su próximo equipo y aseguró que siempre tiene las puertas abiertas para dirigir a América.

A finales de abril, tras haber quedado fuera de la segunda fase del Clausura 2024 se dio a conocer que el ‘Piojo’ no seguiría al mando de los Xolos de Tijuana. El estratega mexicano se despidió del equipo fronterizo tras 47 partidos dirigidos donde sumó 10 triunfos, 13 empates y 24 derrotas.

Ahora, en entrevista con David Faitelson, el estratega azteca habló sobre su futuro asegurando que, América siempre será un equipo al que le gustaría dirigir, pero sabe que actualmente, el equipo cuenta con un buen entrenador como lo es André Jardine.

“Sin duda alguna (volvería al América). Reitero, es un equipo que me dejó muy marcado, le tengo mucho cariño, pero hoy tienen un gran técnico”, confesó el entrenador. Cabe destacar que Herrera ya tuvo dos paradas previas con las Águilas (2011-12 a 2013-14 y 2017-18 a 2020-21).

Además de su futuro, el ‘Piojo’ también reflexionó sobre su pasado, revelando que, tras una conversación con Jorge Alberto Hank, ambos decidieron que era mejor tomar caminos separados, así dejar a los Xolos.

“Los últimos tres despidos que he tenido me han sorprendido muchísimo. La situación de Xolos fue distinta, otro dueño cuatro meses atrás me hubiera echado. Los dos nos pusimos de acuerdo… Mejor a muto acuerdo llegamos a que la decisión era no seguir en el equipo”, reveló Herrera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡LE DAN LAS GRACIAS! PUMAS CONFIRMÓ LA SALIDA DE EDUARDO 'TOTO' SALVIO