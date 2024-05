Vucetich toma con optimismo el reto de Mazatlán: 'Tengo la fuerza para hacerlo'

Después de un año sabático dedicado a su preparación, Víctor Manuel Vucetich está listo para regresar a los banquillos de la Liga MX. El experimentado estratega, conocido como el 'Rey Midas', tomará las riendas del Mazatlán FC con la firme convicción de que todavía puede generar resultados positivos.

Vucetich expresó su confianza y entusiasmo por este nuevo desafío. "Tengo la fuerza, tengo la energía. Acabo de dejar un año sabático para poder estar viendo, analizando cosas, que me permitan en algún momento hacer mejor todavía las cosas", afirmó en entrevista con Canal 6.

El 'Rey Midas' tiene un historial envidiable en el futbol mexicano. En los años 90, llevó a León y Tecos a la gloria, y más recientemente, revitalizó equipos como La Piedad y Querétaro. Su logro de llevar a las Chivas a una semifinal después de tres años también destaca en su carrera. Ahora, su objetivo es replicar estos éxitos con los Cañoneros del Mazatlán FC.

"Terminamos con 40 puntos el torneo que dejamos de participar, eso habla de que uno tiene todavía las condiciones de seguir trabajando y dar buenos resultados", recordó Vucetich, subrayando su capacidad para transformar equipos.

Mazatlán FC ha tenido dificultades desde su creación, ingresando solo a dos fases finales en ocho torneos y con una máxima cosecha de 22 puntos. Vucetich está consciente de los retos, pero también de las posibilidades. "Es evidente que tiene una plantilla que ha sufrido ciertas situaciones, que ha tenido muchas lesiones durante el torneo pasado. Y esto, a lo mejor, no les ha dado el rendimiento. Es de los juegos en los cuales incluso me he enfrentado a ellos, veía un equipo combativo, buenos partidos contra otros rivales", comentó.

El entrenador se muestra optimista y decidido a trabajar en los puntos débiles del equipo. "¿Qué es lo que le hace falta? Es ahí donde vamos a empezar a trabajar, para poder apuntalar el equipo y tener esa fuerza suficiente para terminar los juegos de una mejor manera", señaló Vucetich.

Sobre su método para llevar a equipos de media tabla al protagonismo, Vucetich es claro: "Yo creo que no hay secretos en esto. Hay que elegir correctamente, hay que saber elegir. Ahí está la clave. Hay que saber elegir correctamente qué es lo que busca uno en un jugador, qué puede dar en un torneo y cómo los complementas con los elementos que ya están dentro de la institución".

Con su vasta experiencia y una renovada energía, Víctor Manuel Vucetich está preparado para afrontar este nuevo reto con Mazatlán FC, y la afición espera que su magia vuelva a transformar al equipo y llevarlo a nuevos éxitos en la Liga MX.

