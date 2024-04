Ricardo Salinas Pliego responde los rumores sobre una mudanza del Mazatlán: 'Aquí seguimos'

El empresario, Ricardo Salinas Pliego, estuvo el viernes en El Encanto para ver el último partido del Mazatlán FC como local en el Clausura 2024. Los Cañoneros, que partieron como favoritos, cayeron 2-0 ante los Bravos de Juárez.

Tras el término del cotejo, el dueño del conjunto sinaloense conversó con Azteca Deportes sobre la actualidad de los Morados y charló sobre un rumor que él catalogó como reciente: que el Mazatlán FC se mudará.

De acuerdo con Ricardo Salinas Pliego, los Cañoneros no se mudarán y seguirán jugando en Mazatlán. El empresario también lamentó los malos resultados de su equipo pero reiteró que lo apoya incondicionalmente.

"Anda por ahí un rumor, no sé de dónde salió, que nos vamos a llevar el equipo, pero claro que no. Aquí estamos y aquí seguimos y le vamos a dar la vuelta. Viene la siguiente temporada y esto no se acaba hasta que se acaba", compartió.

¡Aquí estamos y aquí seguimos!@RicardoBSalinas reiteró que el Mazatlán no se moverá de Sinaloa a pesar de algunos rumores. Además, reveló que confía en el club para darle la vuelta a la situación el siguiente torneo.

