¡Amargo inicio! Costa Rica y Miguel Herrera dejan escapar triunfo ante Nicaragua

Costa Rica inicia con el pie izquierdo. Miguel Herrera y la Selección Tica comenzaron las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 con empate. A pesar de que se pusieron al frente en el marcador con gol de Alexis Gamboa, los costarricenses no aprovecharon la ventaja numérica y empataron 1-1 con Nicaragua en su inicio de camino para la Copa del Mundo que se disputará el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá.

En el primer tiempo, los ticos tuvieron el control de la pelota, sin embargo, no generaron mucho en ataque. La única aproximación que tuvieron de peligro fue al minuto 16, pues Alonso Martínez remató en el área chica rival, pero el arquero Miguel Rodríguez atajó y mandó la esférica al tiro de esquina. A partir de ahí, las jugadas de gol escasearon.

Nicaragua l X:LaAzulyBlanco

Ya en la segunda parte, ambas Selecciones realizaron un cambio en busca de abrir la pizarra. De parte de Nicaragua, salió Junior Arteaga para darle ingreso a Jacob Montes. Mientras tanto, Miguel Herrera decidió darle salida a Brandon Aguilera para que entrara Alejandro Bran.

Pero al minuto 54, el partido cambió por completo, pues el nicaragüense Jason Coronel fue expulsado y apenas unos instantes después, el combinado visitante inauguró el marcador. Desde el tiro de esquina, Alejandro Bran mandó un centro al corazón del área, el cual remató Alexis Gamboa para mandar el balón al fondo de las redes y hacer el 0-1.

Concacaf l X:LaAzulyBlanco

Perdieron ventaja

Con el marcador a favor y superioridad numérica, Costa Rica manejó el juego, aunque no con un dominio claro. Esto les terminó por costar en la pizarra, pues el 81’, un penalti en contra les arrebató la victoria, pues Byrom Bonilla hizo efectiva la pena máxima y puso el 1-1 definitivo.

Apretado inicio

Con esto, la Selección Tica quedó empatada con un punto junto con Haití, Nicaragua y Honduras en el Grupo C. Para su próximo partido, Costa Rica y Miguel Herrera se medirán ante Haití en busca de sacar el triunfo y encaminarse en su sector.

Empate de Nicaragua l X:Concacaf