Ousmane Dembélé será baja del PSG por seis semanas

Mal y de malas para el Paris Saint-Germain. Después de que el conjunto parisino anunció el duro accidente de Luis Enrique en su bicicleta, Ousmane Dembélé será baja de Les Rouge-et-Bleu, por lo menos hasta seis semanas.

El jugador francés quedó completamente descartado para el primer encuentro del equipo de la Ciudad de la Luz en Champions League, ante Atalanta. La ausencia del 'Mosquito' será fundamental, ya que el extremo fue uno de los futbolistas con mayor aportación del gol en la Copa de Campeones la campaña anterior.

Dembélé | AP

Désire Doué también sufrió una lesión

La joven perla francesa, Désire Doué, también quedó descartado para el primer partido de Champions League del actual Campeón. Doué, a diferencia de Dembélé, estará fuera solo entre tres y cuatro semanas.

La lesión de Dembélé

El extremo y atacante galo sufrió una lesión muscular durante su partido de Eliminatorias Mundialistas ante Ucrania. Tras esa dolencia, el exjugador del Barcelona abandonó la concentración con Francia y se mantendrá enfocado en su recuperación.

Las lesiones de ambos serán un duro revés tanto para la Selección Francesa como para PSG. Los dos jugadores se perderán varios partidos importantes en Ligue 1, pero la Champions League será el gran problema.

Lesionados | @FabriceHawkins