Amistoso Internacional: ¿Cuándo y dónde ver América vs DC United?

El cuadro que dirige André Jardine aprovechará la Fecha FIFA para enfrentarse a un equipo de la MLS

Marcos Olvera García
6 de Septiembre de 2025
América jugará un amistoso en Estados Unidos
América jugará un amistoso en Estados Unidos | MEXSPORT

La actividad de los equipos de la Liga MX no para y, aun en Fecha FIFA, las Águilas del América se preparan para la reanudación del campeonato mexicano.

El equipo de André Jardine, o al menos los jugadores que no fueron convocados con sus selecciones, está en Estados Unidos para enfrentarse al DC United, equipo histórico de la Major League Soccer y que no tendrá actividad este fin de semana en la MLS.

América se enfrentará al DC United | MEXSPORT
América se enfrentará al DC United | MEXSPORT

América viajó hasta Washington para enfrentarse al DC en su estadio, el Audi Field, en la ciudad capital de la unión americana, encuentro que se jugará a las 18:30 hrs tiempo local.

Las Águilas tienen seis bajas en el primer equipo por las convocatorias de sus selecciones, André Jardine no podrá contar con Luis Ángel Malagón, Erick Sánchez, Sebastián Cáceres, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas.

América se enfrentará al DC United | @dcunited
América se enfrentará al DC United | @dcunited

¿Cuándo y dónde ver el América vs DC United?

Día:Sábado 6 de septiembre
Hora:16:30 hr de la CDMX
Lugar:Audi Field, Washington D. C.
Transmisión:TUDN, VIX+

TE PUEDE INTERESAR

Esta es la agenda deportiva

Internacionales | 05/09/2025

Esta es la agenda deportiva del 6 de septiembre
Costa Rica y Miguel Herrera dejan escapar triunfo

Internacionales | 05/09/2025

¡Amargo inicio! Costa Rica y Miguel Herrera dejan escapar triunfo ante Nicaragua
¡Le copia al Super Bowl! FIFA anuncia espectáculo de medio tiempo para Final del Mundial 2026

Futbol | 01/10/2024

¡Le copia al Super Bowl! FIFA anuncia espectáculo de medio tiempo para Final del Mundial 2026
Te recomendamos
Esta es la agenda deportiva del 6 de septiembre
Liga MX
MLS
Club América

LO ÚLTIMO

 