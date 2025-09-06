Amistoso Internacional: ¿Cuándo y dónde ver América vs DC United?

La actividad de los equipos de la Liga MX no para y, aun en Fecha FIFA, las Águilas del América se preparan para la reanudación del campeonato mexicano.

El equipo de André Jardine, o al menos los jugadores que no fueron convocados con sus selecciones, está en Estados Unidos para enfrentarse al DC United, equipo histórico de la Major League Soccer y que no tendrá actividad este fin de semana en la MLS.

América se enfrentará al DC United | MEXSPORT

América viajó hasta Washington para enfrentarse al DC en su estadio, el Audi Field, en la ciudad capital de la unión americana, encuentro que se jugará a las 18:30 hrs tiempo local.

Las Águilas tienen seis bajas en el primer equipo por las convocatorias de sus selecciones, André Jardine no podrá contar con Luis Ángel Malagón, Erick Sánchez, Sebastián Cáceres, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas.

América se enfrentará al DC United | @dcunited

¿Cuándo y dónde ver el América vs DC United?