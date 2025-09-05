Esta es la agenda deportiva del 6 de septiembre

La actividad deportiva en el mundo no se detiene, la Fecha FIFA está a vapor latente en los diversos continentes; pero, no es lo único y es que la Fórmula 1 entra en acción con el clasificatorio rumbo al Gran Premio de Italia.

Este 6 de septiembre la actividad arranca desde muy temprano la F1 se hace presente en el país ‘de la bota’ para calentar motores desde 08:00 hrs tiempo del centro de México. Las Eliminatorias en Europa tampoco se detienen.

Futbol

Inglaterra de la mano de Harry Kane se hace presente ante Andorra, por su parte Portugal de Cristiano Ronaldo le hace frente a Armenia, ambos juegos en punto de las 10:00 am. Del Viejo Continente viajamos a la Liga Expansión MX donde Tlaxcala recibe a los Alebrijes de Oaxaca.

Continuamos en México porque el actividad en la Liga MX Femenil también entra en acción con los Pumas recibiendo al Toluca y en un amistoso de locura América se enfrenta al DC United de la MLS y continuando con la Liga de Expansión es momento también de ver a Tampico Madero ante Tapatio.

México vs Japón

Finalmente, en el partido estelar de la jornada la Selección Mexicana se enfrenta a Japón en el primer duelo del Tri en esta Fecha FIFA, los dirigidos por Javier Aguirre se enfrentan al combinado asiático que ya aseguró su boleto al Mundial 2026.

El duelo del Tri podrá verlo a través de la Tv abierta desde su mejor preferencia con TV Azteca y TUDN en sus diversas plataformas en punto de las 20:00 hrs, además de seguir el duelo desde el minuto a minuto de Récord.com.mx.

GP de Italia l F1, Prime, FOX sports, FOX Sports Premium

Inglaterra vs Andorra l SKY Sports

Armenia vs Portugal l SKY Sports

Tlaxcala vs Alebrijes l AYM

Pumas Femenil vs Toluca l VIX, YouTube Liga MX Femenil

América vs DC UNited l TUDN

México vs Japón l TUDN, Canal 5, ViX, Canal 7 y TV Azteca deportes

Tampico Madero vs Tapatio l AYM

