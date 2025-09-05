Javier Aguirre, DT de México, elogia a Japón previo al enfrentamiento: “Tiene excelentes jugadores”

La Selección Mexicana se encuentra lista para enfrentar su primero, de dos, amistosos en esta Fecha FIFA, previo al cotejo ante Japón Javier Aguirre no dudó en resaltar la calidad del cuadro asiático y puntualizó que juega en ligas europeas.

“Japón ocupa el lugar 17 en el ranking mundial, nosotros el 13. Me contrataron en Japón por similitudes entre ambos grupos, incluso físicas, y les gustó mi trabajo” aseguró de entrada el Vasco en conferencia de prensa.

Javier Aguirre recalcó que al llegar al Tri pidió que se encontrarán selecciones diferentes para competir y no únicamente encerrarse con equipos dentro del área de la Concacaf para experimentar otro tipo de rivales.

Jugadores de calidad

Aguirre no ocultó el talento que tendrá como rival en esta Fecha FIFA: “Hay grandes jugadores en otras regiones; los japoneses son excelentes, 80-90% juegan en ligas europeas. Japón es un equipo competitivo, líder en Asia, clasificado al Mundial con valor agregado

Un partido emotivo

El ‘Vasco’ Aguirre aseguró que este encuentro entre México y Japón en donde estará defendiendo el banquillo Tricolor tendrá su dosis de ‘romanticismo’: “Será un partido emotivo; disfruté mucho mi tiempo en Japón con buena gente”.

