Javier Aguirre dejó clínica y regresó a la concentración con el Tri

Al mediodía de este martes, Javier Aguirre, entrenador de la Selección Nacional, fue ingresado de emergencia en un hospital en Guadalajara, donde el Tricolor enfrentará a los Estados Unidos en el Estadio Akron.

Poco tiempo después de que el entrenador del Tricolor ingresase al médico, Javier Aguirre abandonó el inmueble tras solo haber entrado para revisarse la espalda, recordando que 'El Vasco' se sometió recientemente a una operación, misma que lo obligó a dejar la concentración del combinado nacional.

La Selección Mexicana de Futbol compartió una publicación en sus redes sociales donde el entrenador mexicano salió de la Clínica del Dr. Rafael Ortega, además, de confirmar que el 'Vasco' Aguirre estará en el banquillo para dirigir el encuentro de esta noche entre México y Estados Unidos.

Informamos que nuestro Director Técnico, Javier Aguirre, acudió esta mañana a la Clínica de su amigo, el Dr. Rafael Ortega para realizarse un estudio de seguimiento tras la cirugía de espalda a la que se sometió el mes pasado. Javier se encuentra bien y dirigirá el partido de… pic.twitter.com/jwDEqM6XAv — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 15, 2024

'No sean chismosos'

Javier Aguirre abandonó la Clínica del Dr. Rafael Ortega y, a su salida, dio algunas declaraciones a la prensa presente en el lugar, aclarando que la visita con el doctor se dio como una simple visita, misma que coincidió con el chequeó en su espalda.

"Les comentó rapidito, anoche fue Rafa Ortega, buen cuate, y me invitó a venir a conocer su clínica, coincidió que me operaron hace un mes de la espalda y aproveché para checarme, se decían muchas cosas (sobre su supuesto desmayo), perfecto (para dirigir al rato)", cerrando con un 'No sean Chismosos' tras un último cuestionamiento.

