Franco Mastantuono se disculpa públicamente con Lionel Messi tras polémica jugada con Argentina

Fernando Villalobos Hernández
6 de Septiembre de 2025
Lionel Messi y Franco Mastantuono | X

Franco Mastantuono, la joven estrella del Real Madrid y una de las grandes promesas del fútbol argentino, protagonizó un momento que rápidamente se volvió tema de conversación. Durante el partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela, el mediocampista optó por rematar al arco en lugar de asistir a Lionel Messi en una clara ocasión de gol, lo que generó molestia en el capitán de la Selección.

Messi es su último partido de Eliminatorias de CONMEBOL | AP

En zona mixta, Mastantuono reconoció su error y reveló que pidió perdón a Messi tras la acción:

“Me quería matar, pero él me entendió. Le pedí disculpas por la jugada. Fue increíble jugar con él. La verdad que fue el sueño de mi vida y poder hacerlo en la cancha de River fue increíble”, declaró el juvenil de 17 años.

Aunque en el campo Messi se mostró visiblemente incómodo con la decisión, ya en el vestidor el capitán aceptó las disculpas de su compañero, quien vive sus primeros minutos con la albiceleste mayor.

Mastantuono pide disculpas | AP&nbsp;

Pudo ser hat-trick de despedida

El encuentro ante Venezuela tuvo un sabor especial, pues significó el último partido de Lionel Messi en Eliminatorias CONMEBOL disputado en Argentina. El ’10’ se despidió de su gente con un doblete en el Monumental, aunque la acción de Mastantuono le impidió firmar un histórico hat-trick.

Messi marcó doblete ante Venezuela | AP

