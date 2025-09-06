Zlatan Ibrahimovic fue clave para la permanencia de Santi Giménez en el AC Milan

En medio de rumores sobre una posible salida de Santiago Giménez del AC Milan durante el reciente mercado de verano, ha trascendido que Zlatan Ibrahimovic, leyenda del fútbol sueco y actual asesor deportivo del club lombardo, jugó un papel fundamental para que el delantero mexicano continuara en la institución 'rossonera'.

Según reveló el periodista italiano Antonio Vitiello, cercano al entorno del Milan, Ibrahimovic intervino de manera directa para frenar la salida del 'Bebote', quien fue pretendido con fuerza por la AS Roma. El club capitalino buscaba incorporar al exjugador del Feyenoord, al menos en calidad de préstamo, pero la operación no se concretó gracias a la mediación del exdelantero sueco.

Santi Giménez l X:Santgimenez_

¿Qué hizo Zlatan por Santi Giménez?

Ibrahimovic no solo habría persuadido personalmente a Santiago Giménez de quedarse en San Siro, sino que también convenció al técnico Massimiliano Allegri y a la directiva del club de mantener al atacante mexicano en el plantel. “Zlatan tiene plena confianza en el potencial de Santi”, afirmó Vitiello en su reporte.

Cabe recordar que Ibrahimovic fue una figura clave en el fichaje de Giménez por el Milan, procedente del fútbol neerlandés. Ahora, con el futuro inmediato del delantero aparentemente resuelto, el sueco apuesta por su consolidación en la Serie A.

Santi e Ibra l X:acmilan

Santi, a luchar en Milán

Sin embargo, la estadía del 'Bebote' en Italia no ha estado exenta de dificultades. Desde su llegada, Giménez ha sido objeto de críticas tanto por parte de la prensa como de algunos sectores de la afición, quienes cuestionan su rendimiento en el equipo milanista.

Giménez l X:acmilan