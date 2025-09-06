Entrenador del Toluca fue hospitalizado de emergencia

La victoria 1-2 de Toluca en su visita a Pumas, en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, se vio empañado por la emergencia médica de su estratega Patrice Lair. El francés salió en el carrito de las asistencias poco antes del final del partido y la asistente Shirley Cruz se quedó en el banquillo escarlata.

Patrice Lair, DT de Toluca Femenil | IMAGO7

Fue en el segundo tiempo que el estratega europeo se sintió mal y recibió atención antes de retirarse del Estadio Olímpico Universitario. "El director técnico de Toluca, Patrice Lair, presentó molestias durante el encuentro en Ciudad Universitaria".

"Por este motivo, y priorizando su salud, fue trasladado al hospital para recibir atención y revisión médica", escribió la liga en Twitter. Aunque no dio más detalles, loa reportes indican que fue un golpe de calor por jugar a las 12 del día; ni el equipo ni la liga no han actualizado cuál es el estado de salud del estratega.

Victoria con sabor a Liguilla

Un autogol de Paola Chavero y un tanto de Eugénie Le Sommer le dieron e el triunfo este domingo a Toluca, que regresó al tercer puesto de la clasificación, a la espera de lo que pase con Tigres en el Clásico Regio. Las Diablas llegaron a 23 unidades y están a un par de jornadas de matemáticamente asegurar su clasificación a la Fiesta Grande.

Su próximo partido será igual de desafiante que el de este domingo en CU, ya que regresarán al Estadio Nemesio Diez para enfrentar a Rayadas de Monterrey. El partido está programado para disputarse el viernes 12 de septiembre, a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), y será un juego clave para las aspiraciones de Liguilla de ambos equipos.

Toluca Femenil peleará por el título | IMAGO7

Toluca va por récord con Patrice Lair

El estratega francés de 64 años llegó al conjunto escarlata para el Apertura 2025 y mantuvo al equipo invicto hasta la Jornada 8, cuando perdió ante Cruz Azul. Con siete partidos todavía por disputar, ya igualó los 23 puntos que Toluca logró en el Clausura 2025 y está a siete de los 30 que sumó en el Apertura 2023, el mejor récord del equipo hasta ahora.

Además de Rayadas, los rivales que faltan por enfrentar son América, Mazatlán y Puebla de local; Atlas, Atlético San Luis y Necaxa de visitante. Por lo que no parece imposible que superen la marca de 30 unidades.