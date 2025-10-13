"No es mi trabajo callar bocas": Javier Aguirre defiende su gestión en la Selección Mexicana

Ante la presión que existe en el entorno de la Selección Mexicana, después de la goleada ante Colombia, el director técnico del equipo Tricolor, Javier Aguirre, aseguró que su trabajo no es callar bocas, por lo que no se toma personal las críticas que existen durante su proceso con el combinado nacional mexicano.

“No es mi trabajo callar bocas. Ustedes trabajan en lo suyo, usan lo que ven. No creo que sea un tema personal, porque desde hace 30 años saben cómo soy. Sé que no es contra mí. Esta es la selección de México, no de Javier ni de ninguna empresa. Yo solo soy el que los escojo”, señaló.

Aguirre aseguró que es solo su trabajo dirigir al Tri | IMAGO 7

No más partidos moleros

De igual manera, enfatizó que en su proceso ya no ha escuchado la frase de ‘partidos moleros’. Por lo tanto, consideró que es un indicativo de que van por buen camino, ya que han elegido a rivales de carácter en los últimos encuentros de cara a la Copa del Mundo del 2026.

Colombia goleó a México | IMAGO 7

“No he vuelto a escuchar la frase de ‘partidos moleros’ en más de un año; eso quiere decir que vamos por un buen camino. Yo quiero sacar a los jugadores de un entorno favorable para medirles el carácter y, si el rival tiene mucha capacidad, te somete y te gana partidos, nos ayudan a seguir creciendo”, agregó.

Aguirre habló tras la goleada contra Colombia | IMAGO 7

¿Qué opinó Aguirre de la Selección de Ecuador?

Al final, puntualizó que los encuentros ante Ecuador siempre han sido del agrado del “Vasco”, ya que considera que es una selección espectacular, por lo que será un duelo en el que los errores puntuales marcarán la diferencia. "Un duelo, ojalá que quien cometa menos errores ganara. Nos estudiamos mucho; el error puntual en la marca es lo que marca la diferencia".

"De Ecuador destacó la gran eliminatoria mundialista, espectacular. Desde el 2002 era una selección espectacular; esa generación se parece mucho a esta. Ahora está a ese nivel. Me gusta mucho enfrentarme a Ecuador porque estuvimos en su tierra y son duelos igualados y mañana no será la excepción", concluyó.