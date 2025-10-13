Iker Fimbres lamentó la eliminación de México Sub-20: “Teníamos para ser campeones”

Se acabó el sueño del Mundial Sub-20, la Selección Mexicana, dirigida por Eduardo Arce, terminó por despedirse de la justa mundialista tras la dolorosa eliminación en los Cuartos de Final a manos de Argentina con marcador de 2-0.

Sin embargo, tras el partido uno de los jugadores que mostró su sentir fue Iker Fimbres quien se lamentó la caída del equipo asegurando que había mucho más qué dar en la justa celebrada en Chile, incluso que tenían lo necesario para ser campeones.

“Las ganas estuvieron, todos teníamos la mentalidad de ganar, los huevos de ganar y dar todo por la gente que nos apoyaba, por nosotros, pero lastimosamente no se dio el resultado”, mencionó el jugador en su arribo a Nuevo León.

El canterano de los Rayados dijo que se quedaron con la ‘espinita clavada’: “Satisfecho no, porque todos teníamos el deseo de ser campeones, todos teníamos esa mentalidad, y siento que teníamos con qué, nos vamos con ese mal sabor de boca”, comentó.

Busca un lugar en Rayados

Iker Fimbres resaltó que seguirá trabajando para ganarse un lugar en el primer equipo: “Muy feliz, la verdad que no vi eso, pero espero y así sea, mientras voy a seguir trabajando día con día en Rayados para que se den las cosas y en algún futuro dar ese salto”.

¿Cómo terminó la participación de México?

La Selección Mexicana se terminó por despedir del Mundial Sub-20 en los Cuartos de Final tras caer ante Argentina, donde la Albiceleste supo contrarrestar el futbol mexicano y desde los primeros minutos se adelantó en el marcador, gracias al gol de Carrizo.

México intentó a base de lucha; sin embargo, los detalles en la zona defensiva hizo que cayera el segundo para los sudamericanos desde los botines de Silvetti. Argentina se metió a Semifinales y se medirá a Colombia por el pase a la Final.

Cabe mencionar, que el Tri estuvo en el sector más complicado y clasificó como segundo, solo por debajo de Marruecos y por encima de España con 5 puntos; en dicho grupo Brasil fue la decepción y fue eliminada en la primera ronda.

