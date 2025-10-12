Santiago Giménez confiesa que el Tri quiere olvidarse de la goleada ante Colombia

La Selección Mexicana sigue mostrando pobres actuaciones en sus partidos de preparación rumbo al Mundial del próximo año. Este sábado cayeron por goleada ante Colombia por marcador de 4-1, sin embargo, dentro del equipo ya buscan olvidar el resultado y pensar en si siguiente partido.

La derrota ante Colombia dejó mucho que hablar. Además del abultado resultado, el marcador también significó el segundo descalabro del Tri permitiendo cuatro goles tras la caída de 4-1 ante Suiza. De la misma forma se trata de la séptima derrota de México en nueve partidos ante equipos de Conmebol.

Con este historial, México ya se alista para su siguiente partido amistoso de la Fecha FIFA de octubre. El martes, el Tri se verá las caras con Ecuador, equipo que clasificó al mundial como la segunda mejor selección de las Eliminatorias de Conmebol.

Perdieron por goleada | MEXSPORT



Quieren olvidar el resultado

A pesar de la derrota, dentro del equipo están buscando pasar la página. Atendiendo a los medios, el delantero Santiago Giménez reveló que tanto él como sus compañeros están tratando de olvidar el resultado y concentrarse únicamente en el partido ante Ecuador.

"Tratamos de olvidarnos del partido. Hay que ser autocríticos pero ya hay que cambiar la página porque tenemos otro rival mundialista enfrente y en pocos días. Hay que tratar de pasar la página rápido y tratar de mejorar lo que hicimos mal, primero individual y después los colectivo", confesó el delantero.

Olvidan el resultado | MEXSPORT

Próximos partidos de México

A pesar de la derrota ante los cafetaleros, México ya debe pensar en sus siguientes partidos, en los cuales, se verán las caras con otros tres equipos de Sudamérica. El Tri primero se enfrentará a Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara.

En un mes los dirigidos por Javier Aguirre se verán las caras con Uruguay y Paraguay en Torreón y en Alamodome de San Antonio respectivamente. Además, México se enfrentará a Portugal y Argentina el próximo año, pero aún no hay fechad definidas para dichos enfrentamientos.

Tienen más compromisos en puerta