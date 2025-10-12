Argentina se burla del baile del Chicha Sánchez tras vencer a México

La rivalidad entre México y Argentina volvió a encenderse en el Mundial Sub-20 de Chile, luego de que la Albiceleste eliminara al Tri con un triunfo de 2-0 en los Cuartos de Final. Más allá del resultado deportivo, el festejo argentino encendió la polémica, pues varios jugadores se burlaron del combinado mexicano en el vestidor tras el encuentro.

Argentina imita baile del Chicha Sánchez

Entre las escenas que se viralizaron, destacó la del futbolista Gianluca Prestianni, actual jugador del Benfica, quien imitó el famoso baile del mexicano Diego ‘Chicha’ Sánchez, mismo que había realizado días antes para celebrar el pase de México a los Cuartos de Final ante Chile.

En un video difundido en redes sociales por el defensa Tobías Ramírez, se observa a Prestianni sosteniendo una bocina y repitiendo los mismos pasos que hizo el mediocampista de Tigres, mientras de fondo suena la canción “Mesa Que Más Aplauda”, del grupo mexicano Clímax, el mismo tema que acompañó la celebración del ‘Chicha’.

El gesto fue interpretado como una burla directa hacia el Tri Sub-20, que había llegado con ilusión al duelo contra Argentina, pero terminó frustrado tras una derrota que repitió una vieja historia de dominio albiceleste. La reacción de los argentinos no pasó desapercibida entre los aficionados, quienes criticaron el exceso de confianza y la falta de respeto.

🇦🇷🤣 Esto de Gianluca Prestianni post eliminación de Argentina a México.



¿Cómo le fue a Chicha Sánchez ante Argentina?

Por su parte, el ‘Chicha’ Sánchez tuvo una participación discreta en el partido, ingresando de cambio durante la segunda mitad. Su inclusión generó debate, pues muchos consideraban que el técnico Eduardo Arce debió darle más minutos tras su destacado desempeño ante Chile, donde fue clave para la clasificación.

El propio Prestianni, una de las figuras emergentes del futbol argentino, ha sido protagonista constante en las celebraciones del equipo durante el torneo, aunque esta vez su imitación del mexicano dividió opiniones y encendió las redes sociales.

Con la victoria, Argentina avanzó a las Semifinales, donde enfrentará a Colombia, equipo que eliminó a España en otro intenso duelo. El cuadro sudamericano buscará mantener su paso firme rumbo a la Final, mientras México regresa a casa con la lección de haber competido, pero sin lograr romper su mala racha ante el combinado sudamericano.

Más allá del resultado, la eliminación del Tri dejó una mezcla de orgullo y frustración. El equipo mostró momentos de buen futbol, pero volvió a quedarse corto ante un rival que supo dominar en lo emocional y en la cancha. Y aunque el baile de Prestianni generó ruido, lo cierto es que Argentina, una vez más, celebró con fútbol… y con provocación.

