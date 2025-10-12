César Garza acepta la lección del Tri Sub-20 ante Argentina: "Nos ganaron bien"

La eliminación de México en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 dejó una mezcla de frustración y autocrítica dentro del vestidor tricolor. Uno de los primeros en dar la cara fue César Garza, mediocampista del Dundee FC de Escocia, quien reconoció que Argentina fue superior no solo en lo futbolístico, sino también en lo mental, aspecto que terminó inclinando la balanza en el duelo disputado en Chile.

¿Qué dijo César Garza sobre la derrota ante Argentina?

“Sabemos cómo es Argentina de pegar, de meter. Ya lo sabíamos. Igual nos dejamos comer la cabeza y obviamente hubiera sido diferente con todos ellos amonestados como debería de ser y, en nuestro caso, cada falta que hicimos fue amarilla, pero la verdad no es excusa. Fueron mejor equipo y nos ganaron justamente”, expresó Garza, dejando claro que el equipo sudamericano impuso su carácter desde el inicio.

El jugador aceptó que la derrota dolió más por el momento que vivía el grupo, que había tenido un torneo sólido y llegaba con confianza a la fase decisiva. Sin embargo, dos errores puntuales en defensa bastaron para que el sueño mexicano se desvaneciera. "Obviamente duele mucho sabiendo el equipo que teníamos, el nivel que estábamos demostrando, pero nos faltaron los detalles. Muy flojos defensivamente en esos dos goles y pagamos caro”, señaló.

México no fue un rival menor: tuvo pasajes de buen futbol, control del balón y llegadas claras, pero la falta de contundencia volvió a ser un problema. “Tuvimos nuestras oportunidades, las fallamos, y ellos con individualidades sacan el partido. Ni modo, toca tragarla y aprender”, admitió el mediocampista con madurez.

A pesar del resultado, Garza valoró el esfuerzo colectivo y destacó que el marcador no reflejó lo que el Tri mostró en la cancha. “No todo el partido fue malo, sólo esas jugadas de gol, pero el futbol es así: con 20 segundos que hagas mal, especialmente con Argentina, se paga caro”, analizó.

Selección Mexicana Sub-20 deja buenas sensaciones

Con la eliminación, México cerró su participación en el Mundial Sub-20 alcanzando los Cuartos de Final, una meta aceptable, aunque con la sensación de haber podido llegar más lejos. El técnico Eduardo Arce coincidió en que el equipo perdió la calma en los momentos clave, algo que, según Garza, será una lección valiosa para futuras competencias.

Más allá del resultado, el torneo sirvió como vitrina para jóvenes promesas del futbol mexicano como Garza, Diego Ochoa, Tahiel Jiménez, Isaías Violante y Gilberto Mora, quienes dejaron destellos de calidad y personalidad. El camino apenas comienza para una generación que busca consolidarse tanto en clubes nacionales como en el extranjero.

El mensaje final del mediocampista resume la esencia de este proceso: el talento no basta sin fortaleza mental. México mostró progreso, identidad y compromiso, pero deberá aprender a mantener la cabeza fría en los momentos decisivos si quiere competir de igual a igual ante potencias como Argentina.

