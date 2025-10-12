Los debutantes en la tercera etapa del ¨Vasco¨

Javier “Vasco” Aguirre está por cumplir un año y tres meses al frente de la Selección Mexicana de Futbol, en su tercera etapa como director técnico. Fue nombrado DT en julio de 2024, con la misión de preparar al equipo rumbo al Mundial.

Javier Aguirre I IMAGO7

Desde su llegada, Aguirre ha apostado por renovar el plantel, combinando experiencia con juventud, y ha convocado a varios jugadores que ahora buscan consolidarse en el ¨Tricolor.

LOS DEBUTANTES CON AGUIRRE

Durante la gira por Sudamérica en enero de 2025, en la que México enfrentó a Internacional de Porto Alegre y River Plate, se registraron 14 debutantes con la selección absoluta.

Entre ellos destacan: Santiago Muñoz, José Castillo, Ramón Juárez, Jorge Ruvalcaba, Jeremy Márquez, Pedro Pedraza, Elías Montiel, Gilberto Mora, Eduardo Águila, Raymundo Fulgencio, Gustavo Sánchez, Roberto Meraz, Rivaldo Lozano y Andrés Sánchez.

Otros debuts importantes incluyen a Germán Berterame, naturalizado mexicano, quien jugó su primer partido en octubre de 2024 contra Valencia, y Alexis Gutiérrez, que debutó en noviembre de 2024 frente a Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf.

Aguirre y Gilberto Mora I IMAGO7

JUGADORES MÁS ACTIVOS CON EL ¨VASCO¨

Entre los jugadores que han visto más minutos y protagonismo con Aguirre se encuentran Luis Malagón, César Montes, Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Jesús Gallardo, quienes se han convertido en pilares del equipo.

Berterame en Selección I IMAGO7

Con esta mezcla de juventud y experiencia, Aguirre sigue moldeando un Tricolor competitivo, buscando consolidar una base sólida de cara al Mundial y mantener un equilibrio entre talento emergente y referentes consolidados.

El proyecto del “Vasco” apunta a que México llegue fuerte y preparado al Mundial, con jugadores que han demostrado su capacidad de adaptación y compromiso en cada convocatoria desde su regreso.

Selección Mexicana I IMAGO7