"Esperaba algo más": Missael Espinoza tras derrota de México ante Argentina

La Selección Mexicana Sub-20 causó una gran expectativa por sus actuaciones durante el Mundial de la categoría en Chile. Sin embargo, la derrota ante Argentina en los Cuartos de Final generó tristeza entre varios aficionados, incluso decepción, como el caso de Missael Espinoza.

Jugadores tras derrota | MEXSPORT

¿Qué dijo Missael Espinoza sobre la Selección Mexicana Sub-20?

El exfutbolista mexicano utilizó sus redes sociales para compartir su opinión sobre el Tri-Sub 20 y en el mensaje señaló que esperaba mucho más del conjunto dirigido por Eduardo Arce.

Espinoza confesó que no había visto ningún partido de la Selección Mexicana Sub-20, y fue por ello que sus expectativas eran todavía más altas antes del partido frente a Argentina, donde el Tri no logró hacer daño.

"No había visto un solo partido de la Sub-20, y no me han deslumbrado los jóvenes mexicanos. Sinceramente, esperaba ver algo mejor vs Argentina", escribió Missael Espinoza y generó una gran polémica entre los aficionados.

En partido | MEXSPORT

Esteban Arce responde a Missael Espinoza

Además, durante el partido realizó más comentarios y uno de los más polémicos fue en el que cuestiona a uno de los jugadores más destacados del Tri y del futbol mexicano. "¿Y Mora? (Gilberto)", preguntó.

Ante ello, el conductor de televisión, Esteban Arce decidió contestarle para defender a Gilberto Mora. "Tiene 16 años y ya ganó más que muchos jugando años. Qué razón tiene Hugo con eso de los cangrejos", respondió.

El intercambio entre ambos generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde varios usuarios salieron en defensa del juvenil mexicano, al destacar su proyección a futuro y el proceso de crecimiento que aún atraviesa. Otros, en cambio, coincidieron con Espinoza y consideraron que la Selección Mexicana Sub-20 no mostró el nivel que se esperaba tras una buena fase de grupos.

Pese a la eliminación, el conjunto de Eduardo Arce cerró su participación en el Mundial Sub-20 y dejó buenas sensaciones en cuanto a talento individual, aunque con áreas por mejorar en el juego colectivo. El cuerpo técnico ahora analizará los resultados y el rendimiento de cada jugador con miras a las próximas convocatorias, donde buscarán mantener la base del equipo y fortalecer el proyecto rumbo a futuras competencias internacionales.

Selección Mexicana previo a partido | MEXSPORT



