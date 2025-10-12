Martinoli se lanza sobre el futbol mexicano: “Necesitan ver a Colombia”

La Selección Mexicana se puso en el ‘Ojo del Huracán’ luego de la desastrosa derrota ante Colombia 0-4, donde no encontraron reacción alguna en Arlington, Texas, todo esto previo al arranque de la Copa del Mundo 2026.

Martinoli l IMAGO7

Uno de los críticos más ecuánimes fue Christian Martinoli quien aseguró que se está perdiendo el tiempo viendo al futbol europeo o la propia Argentina y se deben centrar en Colombia que con poco hace un gran seleccionado.

“La liga mexicana en vez de estar pensando que es lo que hacen en la liga de Francia o en la España tendría que estar pensar cómo le hacen en la liga colombiana para poder exportar este tipo de futbolistas jueguen en otros equipos de Europa que tengan participación porque es allí donde se debe poner la mirada no en España o en Inglaterra”, resaltó durante la transmisión.

Colombia ante México l IMAGO7

Martinoli aseguró que Colombia e incluso Ecuador debe ser el punto de referencia para crecer: “Esto es lo que hay que ver qué maldita hace Colombia a diferencia de otra, no estamos viendo a Argentina…ese tipo de cosas no ayudan lo que tienes que ver es lo qué hacen los colombianos para poder emparejar y poner futbolistas en Europa.

Así fue la goleada

El cafetalero, Jhon Lucumí, apareció en un cobro de tiro libre, y ante la displicente marca de la zaga defensiva y que Luis Malagón no salió a cortar la jugada, Colombia se colocó al frente en el marcador.

El segundo tiempo fue ampliamente dominado por el conjunto cafetalero, ya que Colombia extendió su ventaja en el marcador, a través de individualidades técnicas.

Con pocos minutos de haber iniciado la parte complementaria, James Rodríguez asistió a Luis Díaz para concretar el tercero. Finalmente, Juan Fernando Quintero asistió a Johan Carbonero, quien a velocidad llegó al área y, ante una mala salida de Luis ÁngelMalagón, el juvenil colombiano sentenció el 4 a 0 final.

Desastre con México l IMAGO7

¿Cuándo vuelve a jugar el Tri?

La Selección Mexicana tendrá que darle vuelta a la página para enfrentar su segundo compromiso, ahora ante Ecuador en el Estadio de las Chivas el próximo 14 de octubre, los sudamericanos llegan tras empatar ante Estados Unidos en Austin.

