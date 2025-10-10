Vasco Aguirre y Selección Mexicana pone en el radar a Álvaro Fidalgo

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Colombia en Arlington, Texas, en uno de los últimos amistoso para afinar detalles de cara al Mundial 2026, previo al juego ante los Cafeteros Javier Aguirre habló sobre una de las incertidumbres, el tema Álvaro Fidalgo.

Vasco Aguirre l IMAGO7

El Vasco resaltó en conferencia de prensa que el jugador del América será contemplado para ser incluido para una posible convocatoria; además resaltó que hay muchos jugadores de calidad en esa posición incluidos los de la Sub-20.

“Si es un jugador mexicano y está en buen momento no tendría porque no estar en el radar de la Selección…Mientras más oportunidades más tengamos de elegir mejor, cuatro, dos uno, no está mal”, resaltó el entrenador del Tri.

Fidalgo al Tri l IMAGO7

Javier Aguirre recalcó una vez más que no hay jugador que tenga su lugar seguro en la plantilla: “Todo jugador que esté en buen momento y sea mexicano llegada la hora estará en el radar, será contemplado, lo he dicho hasta el cansancio, nadie está seguro no tengo compromiso con nadie”.

Vasco Aguirre esperará a Álvaro Fidalgo

Javier Aguirre fue consciente del proceso que todavía le falta a Álvaro Fidalgo; sin embargo, resaltó que esperará hasta que pueda ser elegible y ver cual es el momento del futbolista para ser tomado en cuenta a meses del inicio del Mundial 2026.

“Claro que Álvaro (Fidalgo) es un jugador que será elegible hasta marzo, vamos a esperar a ver que sucede hasta ese momento todavía cuatro cinco meses y esto del futbol es tan dinámico y tan cambiante de un día para otro por eso habría que esperar”, mencionó Aguirre.

Álvaro Fidalgo l IMAGO7

Sin acercamientos

Cabe mencionar, que en días anteriores Álvaro Fidalgo aseguró que no hay todavía acercamientos con Javier Aguirre, durante una conferencia de prensa con el América: “No, no, no… no hablé con nadie y es un tema que, la verdad, no voy a hablar y menos antes de un partido tan importante como el que tengo mañana”

“Pero no, puedo decir que no hablamos… no hablé con nadie”, recalcó con contundencia el futbolista que podría ser opción para los últimos partidos de México rumbo al inicio de la justa veraniega en territorio mexicano con la inauguración.

América l IMAGO7