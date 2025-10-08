Vasco Aguirre planea convocar a tres juveniles Sub-20 para la Fecha FIFA de noviembre

Las críticas sobre la participación de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 se hicieron presentes en los últimos días, pues algunos consideraban que tenía que ir a la Fecha FIFA con la Selección Mayor para los duelos ante Colombia y Ecuador.

Mora en acción | MEXSPORT

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, Javier Aguirre ya dio el aviso de que Gilberto Mora no irá al Mundial Sub-17 que inicia el 3 de noviembre, con el objetivo de que se integre a la Selección Mayor para los partidos frente a Uruguay y Paraguay.

¿Qué juveniles quiere Javier Aguirre para la Selección Mayor?

Sin embargo, Gilberto Mora no será el único juvenil que está en Chile en el Mundial Sub-20 que se incorpore a la Selección Mayor para la Fecha FIFA de noviembre, pues el ‘Vasco’ también quiere a Obed Vargas y a Elías Montiel, quienes han brillado en la justa.

Los tres elementos mexicanos han destacado en los últimos meses, tanto con la Selección como en sus clubes, lo que los ha colocado en la consideración de Javier Aguirre para buscar un puesto rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Montiel con Selección | MEXSPORT

Con 16 años de edad, Gilberto Mora se ha convertido en una de las grandes promesas del futbol mexicano, pues además de su calidad futbolística destaca por su enfoque y mentalidad fuera del terreno de juego, lo cual emociona a la afición por su futuro.

Su desempeño en el Mundial Sub-20 ha sido uno de los puntos más comentados del torneo, al mostrar madurez y liderazgo pese a su corta edad. Mora ha sido pieza clave en el esquema del combinado mexicano, al participar activamente en la creación de juego y aportar tanto en ataque como en labores defensivas. Su rendimiento ha despertado el interés de visores internacionales que siguen de cerca su evolución.

El buen momento de la cantera mexicana

La decisión de Javier Aguirre de considerar a Mora, Vargas y Montiel para la Selección Mayor responde a la intención de fortalecer el proceso rumbo al Mundial de 2026 con una base joven. El estratega busca que los jugadores con mayor proyección comiencen a adaptarse a la dinámica y exigencias del primer equipo nacional, con la mira puesta en el mediano plazo.

La presencia de estos tres jóvenes en los planes del ‘Vasco’ refleja el buen momento que atraviesa la cantera mexicana. Su inclusión en las próximas convocatorias representaría una oportunidad importante para ganar experiencia al máximo nivel y comenzar a construir una nueva generación de futbolistas rumbo a las siguientes competencias internacionales.