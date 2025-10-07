¿Ya lo probó? Gilberto Mora responde a las burlas y rumores sobre el alcohol

Gilberto Mora vive uno de los mejores momentos de su joven carrera. El delantero de los Xolos de Tijuana se ha convertido en la figura de la Selección Mexicana Sub-20 durante el Mundial de Chile 2025, donde suma tres goles y dos asistencias siendo una de las grandes estrellas del torneo.

A sus 16 años, Mora también destaca en la Liga MX y ya presume un título con la Selección Mayor, tras conquistar la Copa Oro 2025, consolidándose como una de las nuevas joyas del futbol mexicano.

Sin embargo, su talento en la cancha no ha sido el único motivo por el que ha llamado la atención. Durante el torneo juvenil, el atacante se ha visto envuelto en temas virales, como las burlas de la prensa chilena y los comentarios de aficionados que han intentado relacionarlo con temas extradeportivos.

Es la figura de México | MEXSPORT

Las burlas de la prensa chilena y la respuesta del goleador

Previo al duelo de Octavos de Final entre México y Chile, parte de la prensa local lanzó comentarios en tono de burla hacia el joven mexicano, asegurando que harían “mermelada de mora” en referencia a su apellido. Sin embargo, el resultado en la cancha fue muy distinto, la Selección de Chile quedó eliminada, mientras que Gilberto Mora respondió con una asistencia y México marcó cuatro goles.

“Sí te motiva más y tratas de decir, pues vamos a ver el día del partido a ver si es cierto. Casi siempre lo tomo como con risa, no me genera enojo ni presión. Por algo lo ponen, yo creo que se dan cuenta del jugador que soy. Lo único que me llama la atención es disfrutar dentro del campo”, comentó el delantero en entrevista para TUDN.

Respondió ante las críticas | MEXSPORT

La petición viral sobre el alcohol y su reacción

Otro de los momentos que más circularon en redes sociales fue cuando una aficionada mexicana, durante la concentración del Tri en el CAR, le pidió a Javier Aguirre que “cuidara a Gilberto Mora del Bacardí”, en alusión a mantenerlo alejado del alcohol. La escena se volvió tendencia, y aunque muchos lo tomaron como una broma, Mora no tardó en reaccionar con madurez.

“Sí lo vi, me dio mucha risa, también la reacción del profe me causó risa. Lo bueno es que estoy enfocado en lo que quiero”, comentó el futbolista, dejando claro que su compromiso está con su carrera y con seguir creciendo como profesional.

Habló sobre las burlas del alcohol | MEXSPORT

Pese a su creciente fama, el joven atacante asegura mantenerse al margen del ruido mediático y de los comentarios en redes sociales. Prefiere centrar su atención en lo que realmente importa: su rendimiento en la cancha y el crecimiento del grupo mexicano en el Mundial Sub-20.

“La verdad no me gusta escuchar redes sociales ni eso, sí sé que se está hablando de mí, pero no me enfoco mucho en eso ni le presto atención”, afirmó.

No se enfoca en las redes sociales | MEXSPORT