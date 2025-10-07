Toño Rodríguez ve el Mundial Sub 20 como 'trampolín' para Gilberto Mora

México sigue avanzando en el Mundial Sub 20. De la mano de Gilberto Mora, quien aportó una asistencia en la goleada ante Chile, el Tricolor juvenil logró acceder a los Cuartos de Final donde espera rival. Ante la actuación de Mora en el certamen, su compañero de equipo Antonio Rodríguez espera que le sirva para poder fichar en Europa.

Rodríguez ha visto de cerca el ascenso de Mora pues ha compartido vestidor con el joven futbolista desde sus primeros días en los Xolos de Tijuana. Hoy, el portero mexicano destacó su habilidad y espera que pueda seguir creciendo al punto de poder llegar a Europa.

En una reciente entrevista, Toño Rodríguez recordó su propia participación en el Mundial Sub 20 del 2011, por lo que aconsejó no sólo a su compañero, sino que al resto de sus compatriotas, pidiéndoles que disfruten el torneo llevando un juego a la vez.

Ha sido la figura de México | MEXSPORT

El trampolín para Mora

Al igual que muchos otros, Rodríguez no dudó dos veces en elogiar a Mora. Para el portero el joven futbolista es como el Rey Midas, quien convierte todo en oro por lo que espera verlo pronto en Europa. Además, reveló tener una conversación el con su compañero, donde le habló de la importancia del torneo para su carrera.

"Previo al mundial, pudimos hablar de la importancia que puede ser este mundial en su carrera. La está rompiendo, todo lo que toca lo convierte en oro y cómo país estamos ante un gran talento... Gil sabe que muy pronto va a estar allá (Europa), sabemos que le va a ir muy bien", comentó el portero para TUDN.

Elogió a su compañero | IMAGO7

Consejo para sus compatriotas

Rodríguez cuenta con la experiencia de haber ganado un bronce en un Mundial Sub 20. El portero fue parte de la selección que terminó tercera en Colombia 2011, siendo esta la segunda mejor participación del Tri en el torneo de la categoría. Ante esto, dio un par de consejos, especialmente el no pensar en adelantado y disfrutar el certamen.

"Me tocó la linda experiencia de vivir un Mundial Sub 20 donde nos fue muy bien y confiamos con Gil... Lo que nosotros hicimos en el Mundial es, un partido a la vez. No podemos ser campeones sin pasar por cuartos, sin pasar por semis. Es un juego a la vez y también disfrutarlo," finalizó.

Aconsejó al Tri | IMAGO7

Ahora la Selección Mexicana comandada por Mora, quien suma tres anotaciones y dos asistencias en el torneo, espera el resultado entre Argentina y Nigeria. El ganador de este duelo se medirá ante el Tricolor en los Cuartos de Final el próximo sábado.

En caso de avanzar a Semifinales podría verse ya sea ante España quien también ganó este martes, o Colombia y Sudáfrica quienes se miden en Octavos de Final.

Espera rival en Cuartos | IMAGO7