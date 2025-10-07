¡Históricos! Selección Mexicana anotó su gol 99 en Mundiales Sub 20

Este martes, la Selección Mexicana de Futbol consiguió su pase a los Cuartos de Final después de golear a Chile en el Mundial Sub 20, donde lograron una cifra histórica en la competencia con límite de edad.

Luego de los cuatro goles que México le cascó a Chile, el Tricolor llegó a los 99 tantos anotados en toda la historia de las Copas del Mundo Sub-20, donde la selección azteca participa desde 1977.

México llegó a los 99 goles en la historia de los Mundiales Sub-20 | MEXSPORT

En la primera edición, México marcó 11 goles (llegando hasta la final frente a la URSS), entre las ediciones de 1979 y de 1985, la Selección Azteca consiguió 16 dianas.

Tras no clasificar en las ediciones de 1987 y 1989, México volvió a los Mundiales Sub-20 en Portugal 1991, donde logró siete goles, en Australia 1993 el combinado nacional consiguió seis dianas más.

El siglo pasado se cerró con 15 anotaciones, sumadas en las ediciones de Malasia 1997 y de Nigeria 1999. Del 2003 a la fecha (donde México solo disputó siete de 11 Copas del Mundo) la Selección Tricolor logró 35 goles, dejando el historial en 90 dianas logradas.

En esta edición, México consiguió cinco anotaciones en Fase de Grupos (dos contra Brasil, dos contra España y una contra Marruecos), además de los cuatro goles que le metió este martes a Chile, para conseguir las 99 anotaciones históricas.

Las peores participaciones de México

Aunque en las ediciones de 1983, 2003 y 2015 el Tricolor solo pudo marcar dos goles en toda la competición (donde casualmente no logró pasar de la primera fase), la peor actuación del Tri en un Mundial Sub-20 fue en Polonia 2019.

En Polonia, donde México compartió grupo con Italia, Japón y Ecuador, el equipo que dirigió Diego Ramírez solo pudo marcar un gol, contra el combinado italiano en el primer partido de la Fase de Grupos.

En 2019, México perdió 0-3 contra Japón y 0-1 ante Ecuador, firmando la peor participación de la Selección Mexicana, el gol de esa edición lo metió Roberto de la Rosa.

