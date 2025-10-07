¡De la mano de Mora! Así saldrá México para enfrentar a Chile en Octavos del Mundial Sub 20

La Selección Mexicana Sub-20 tiene todo preparado para enfrentar a Chile, el anfitrión del certamen, en los Octavos de Final del Mundial de la categoría.

El conjunto dirigido por Eduardo Arce buscará su pase a la siguiente ronda tras una Fase de Grupos en la que logró una victoria y dos empates, mostrando solidez pero también la necesidad de afinar su definición frente al arco.

Buscan el pase a Cuartos | MEXSPORT

El once elegido por Arce

Eduardo Arce ya tiene definido su once titular para el compromiso ante los sudamericanos. En la portería estará Emmanuel Ochoa, quien ha sido el titular a lo largo del torneo; en defensa arrancan Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa e Alexei Domínguez.

En el mediocampo estarán Iker Fimbres, Elías Montiel quien regresa a la titularidad tras quedarse en la banca el partido pasado y portará el gafete de capitán. Gilberto Mora no podía faltar pues además de ser el goleador, será el líder del equipo. Al frente, la ofensiva estará compuesta por Diego Sánchez, Obed Vargas y Tahiel Jiménez.

Comandará al equipo | MEXSPORT

El partido ante Chile representa un desafío mayúsculo para el Tricolor. El cuadro local llega impulsado por su afición y con el objetivo de mantener vivo su sueño mundialista. México, en cambio, apelará a su orden táctico y a la velocidad por las bandas para intentar sorprender al conjunto chileno.

La Selección Mexicana Sub-20 no avanza de ronda en un Mundial desde hace ocho años, un dato que motiva aún más a esta generación. En aquella ocasión, durante el certamen de Corea del Sur, el equipo venció a Senegal en los octavos de final, antes de ser eliminado por Inglaterra en los cuartos.

Buscan una buena participación | MEXSPORT

Para los dirigidos por Eduardo Arce, esta es una oportunidad de mostrar que el proceso formativo del futbol mexicano sigue produciendo talento capaz de competir al máximo nivel. Nombres como Gilberto Mora o Obed Vargas han destacado en la fase de grupos y buscan consolidarse como referentes de esta nueva camada.

Todo por el pase a cuartos

El encuentro entre México y Chile no solo define el pase a la siguiente ronda, sino también la posibilidad de romper una racha de ocho años sin avanzar en una Copa del Mundo Sub-20.