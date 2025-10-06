Mateo Levy se recupera sin secuelas tras la conmoción sufrida en el Mundial Sub-20

El susto dio paso a la tranquilidad. Mateo Levy, mediocampista de Cruz Azul y una de las promesas más destacadas de la Selección Mexicana Sub-20, informó que no presenta secuelas tras la conmoción cerebral sufrida durante el duelo ante Marruecos, correspondiente al Mundial Sub-20 de Chile 2025. El jugador compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales, donde confirmó que los estudios médicos arrojaron resultados favorables y que su evolución ha sido positiva.

El incidente ocurrió durante la primera mitad del partido, cuando Levy chocó accidentalmente con un rival marroquí en una jugada a balón parado. La imagen del futbolista inconsciente en el césped encendió las alarmas dentro y fuera del campo, pero la rápida intervención de los servicios médicos evitó una situación más grave. Hoy, a pocos días del impacto, el joven mediocampista ha mostrado una recuperación ejemplar y mantiene la esperanza de reincorporarse antes de que termine el torneo.

Levy agradece el apoyo y continúa bajo protocolo médico

En su mensaje publicado en Instagram, Mateo Levy detalló el proceso médico posterior al golpe y agradeció las muestras de apoyo recibidas. “Después del golpe sufrido en el partido contra Marruecos, el parte médico inmediato dio como resultado una contusión cerebral. Tras estas horas de reposo, siguiendo los protocolos de salud recomendados, los estudios salieron muy bien, sin rastros de secuelas por el golpe”, escribió el jugador.

Mateo Levy en despeje | IMAGO7

Además, aseguró que continuará cumpliendo con los pasos establecidos en el protocolo médico de conmociones, pero permanecerá con el grupo nacional para apoyar desde la concentración. “Ahora toca seguir con el protocolo médico paso a paso, pero siempre acompañando y apoyando al equipo en este Mundial como desde el primer día”, añadió el mediocampista cementero.

Podría reaparecer si México avanza a cuartos de final

De acuerdo con información de TUDN, los médicos de la Selección Mexicana han reportado una recuperación satisfactoria en Levy. El jugador podría dejar el collarín en las próximas horas y, si los estudios posteriores lo permiten, incluso podría ser considerado para los cuartos de final, siempre y cuando México logre superar la ronda de octavos. Su evolución ha sido tan positiva que el cuerpo técnico mantiene abierta la posibilidad de que vuelva a tener minutos antes del cierre del torneo.

Mateo Levy Vs Atlas | IMAGO7

Mientras tanto, el jugador realiza trabajos diferenciados bajo la supervisión del cuerpo médico del Tri, con el fin de mantener el tono físico y facilitar su reintegración al grupo. El resto del plantel disfrutó de un breve descanso antes de enfocarse nuevamente en la fase final del campeonato.

Así fue el impacto que preocupó al futbol mexicano

El accidente ocurrió al minuto 27 del enfrentamiento ante Marruecos. En una jugada aérea, Levy chocó cabeza con el marroquí Naïm Byar, quedando inconsciente por algunos segundos. Los servicios médicos ingresaron de inmediato, inmovilizaron al futbolista con un collarín y lo retiraron en camilla entre aplausos de los aficionados. Las primeras valoraciones médicas confirmaron que, pese a la conmoción, no existían daños estructurales ni complicaciones neurológicas.

Mateo Levy en lamento | IMAGO7

La escena generó gran preocupación entre compañeros y seguidores del futbol mexicano. En redes sociales, decenas de jugadores y clubes enviaron mensajes de apoyo al mediocampista de Cruz Azul, reconociendo su entrega y deseándole una pronta recuperación.

México buscará su pase ante el anfitrión Chile

El próximo reto del Tri Sub-20 será este martes 7 de octubre, cuando enfrente a Chile, anfitrión del torneo, en los octavos de final. Ambos equipos llegan como segundos de sus grupos y con la obligación de ganar. México viene de vencer a Marruecos 1-0 y busca mantener el impulso anímico que lo ha acompañado durante el torneo.

La posible recuperación de Mateo Levy representaría un impulso emocional y futbolístico clave para el plantel que dirige Raúl Chabrand. Su liderazgo en el mediocampo y su equilibrio entre defensa y ataque lo han convertido en una pieza fundamental del esquema tricolor. Si México logra avanzar, el regreso del jugador podría coincidir con el momento más decisivo del campeonato.