“Lo mental será clave”: Arce confía en que México Sub 20 podrá superar a Chile y su afición

Eduardo Arce, director técnico de la Selección Mexicana Sub 20, resaltó la importancia de trabajar en lo mental previo al duelo ante Chile en los Octavos de Final de la Copa del Mundo. El estratega mencionó que enfrentar al equipo anfitrión no será fácil por el ímpetu que pueda tener la grada, sin embargo, hizo énfasis en que Gilberto Mora y compañía tienen las ideas futbolísticas claras, por lo que no afectará el sentirse como visitantes.

México enfrentará a Chile en 4tos de Final | MEXSPORT

Este martes 7 de octubre, el Tricolor Sub 20 se medirá ante Chile en busca de asegurar su boleto a los Cuartos de Final en el Estadio Elías Figueroa Brander. Ante la atmósfera que pueda llegar a haber por enfrentarse a los anfitriones, Eduardo Arce no será mostró preocupado, pues dejó en claro que su equipo tiene talento para sobreponerse ante cualquier situación y señaló que la fanaticada no les jugará en contra.

“Muy parecido a lo que hemos venido trabajando, no creo que cambiemos mucho, sino más bien en el tema mental, en la adaptación al entorno local, a este manejo de momentos por el ímpetu de ellos de ser los locales que hay que controlar. Sabemos que en las Fases Finales ya hay que tener mucha paciencia, si bien ellos son los locales y creo que ten tendrán ese plus de ir a buscarnos, no creo que les juegue tanto en contra. Tienen bastante claras las ideas”, señaló el estratega.

Ante la misma situación, Hugo Camberos, jugador de Chivas y parte de la Selección Mexicana Sub 20, dijo que para Chile es una motivación extra jugar en su país. Sin embargo, también es consciente del nivel futbolístico de México y cree que mentalmente están preparados para jugar ante los locales.

México busca eliminar al local | MEXSPORT

“Jugar un Mundial en tu casa creo que es una motivación muy grande, tener a tu misma gente aquí, entonces creo que ellos van a salir con todo, pero nosotros sabemos a lo que venimos, cada partido se demostró. Creo que lo vamos a hacer de la mejor manera para para poder dar siguiente paso. Mentalmente también muy bien preparados y vamos a afrontar el partido, como se tenga que afrontar”, explicó.

México llegó a Octavos de Final tras quedar segundo lugar del denominado ‘grupo de la muerte’, pues en el mismo sector se encontraban Brasil, España y Marruecos. Sobre esto, Oswaldo Virgen, delantero mexicano del Toluca, comentó que desde que se prepararon para esta Copa del Mundo están listos para enfrentar a cualquier rival, por lo que Chile será una prueba más para dar lo mejor de sí mismos.

“Desde que estamos trabajando en México veníamos con la mentalidad de que de que íbamos a pasar este grupo fuera de que era de ‘la muerte’. Nosotros veníamos con la mentalidad de pasar, y pues bueno, se logró con base a trabajo, al esfuerzo de todo el equipo y eso. Todos trabajamos de la mejor manera, siempre damos lo mejor del mismo y eso hace que el equipo sea competitivo y y logre avanzar hasta donde hemos estado”, concluyó.