Se burlan de Gilberto Mora: medio chileno lanza imagen ofensiva en contra de la Selección Mexicana

El partido entre la Selección Mexicana y Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20 ya está rodeado de polémica. En redes sociales comenzó a circular una imagen publicada por el medio andino Desde La Tribuna en la que, además de recordar la histórica goleada 7-0 de la Copa América Centenario, se burla del delantero mexicano Gilberto Mora con la leyenda: "tocará hacer mermelada de mora".

Gilberto Mora celebra su gol ante Marruecos I MEXSPORT

¿Qué publicó el medio chileno sombre Mora?

La publicación encendió las redes y generó molestia entre aficionados de ambas selecciones, quienes consideraron innecesario utilizar mensajes ofensivos para calentar el partido.

"No será fácil para la selección nacional, pero hay que apoyar como siempre. Fe en los nuestros y que el martes pasará, Chilito", escribió el medio en su cuenta oficial, en la que publicó una imagen de Gilberto Mora como fruta.

Publicación del medio chileno I @dltsports

Fecha, hora y sede del partido

El duelo entre México y Chile se disputará el martes 7 de octubre a las 17:00 horas (hora local de Valparaíso) en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Aunque los anfitriones jugarán en casa, no parten como favoritos: el conjunto mexicano llega invicto tras superar el 'grupo de la muerte' integrado por Brasil, España y Marruecos.

La Selección Mexicana, en el Mundial Sub 20 I MEXSPORT

Gilberto Mora, la joya mexicana

Con apenas 16 años, Gilberto Mora, canterano de Xolos de Tijuana, se ha convertido en una de las grandes figuras del torneo. Su temple quedó demostrado en la Fase de Grupos, cuando anotó de penalti el gol decisivo ante Marruecos que le dio a México el pase a Octavos como segundo lugar, sumado a sus dos goles frente a España.

Marruecos terminó como líder de grupo, mientras que Brasil protagonizó una eliminación sorpresiva tras caer ante España, en la que fue su peor actuación histórica en la competencia.