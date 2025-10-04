Grave lesión de Mateo Levy en el México vs Marruecos del Mundial Sub-20

El duelo entre México y Marruecos en el Mundial Sub-20 vivió momentos de tensión cuando Mateo Levy, jugador de Cruz Azul, tuvo que abandonar el terreno de juego inmovilizado y en camilla tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza. El incidente ocurrió al minuto 26, durante una jugada a balón parado que terminó con el juvenil mexicano tendido sobre el césped.

Mateo Levy es atendido en el campo | MEXSPORT

En un tiro de esquina, Levy chocó con un defensor marroquí al disputar el balón aéreo. De inmediato, sus compañeros y rivales pidieron la asistencia médica al ver que el mediocampista no reaccionaba con normalidad.

El cuerpo médico actuó rápidamente y, tras varios minutos de revisión, decidió inmovilizarlo y retirarlo en camilla como parte del protocolo de conmoción. El futbolista fue trasladado directamente a un hospital para realizarle estudios y descartar una lesión grave.

🚨¡Se prenden las alarmas! 🚨Mateo Levy queda noqueado en el césped



El episodio resultó aún más doloroso considerando que este encuentro representaba la primera titularidad de Mateo Levy con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial que se disputa en Chile.

Mateo Levy pierde el conocimiento | MEXSPORT

Ante la baja obligada, Íker Fimbres ingresó al terreno de juego para sustituir a Levy y continuar el compromiso.

Desde las gradas y en redes sociales, los mensajes de apoyo hacia Mateo no se hicieron esperar. Jugadores, aficionados y el propio Cruz Azul enviaron palabras de aliento deseando su pronta recuperación y su regreso a la actividad lo antes posible.

¿Cuál es el estatus de Mateo Levy?

De a cuerdo a los primeros reportes entregados por el cuerpo médico de la Selección Mexicana, Mateo Levy sufrió una conmoción producto del duro golpe en la cabeza. El jugador mexicano recuperó el conocimiento en cuanto salió del campo y será trasladado de inmediato a un hospital de la zona para realizar más exámenes médicos.

Mateo Levy sufre conmoción | MEXSPORT