México vs Marruecos Mundial Sub 20 EN VIVO Fase de Grupos Jornada 3

Sigue en vivo el partido entre Marruecos y México aquí:

67' México 1-0 Marruecos | Disparo de Yael Padilla que es rechazado por la defensa.

60' México 1-0 Marruecos | Buena jugada de Yael Padilla, quien manda una diagonal a Tahiel Jiménez, sin embrago, el disparo salió a las manos del portero Marroquí.

56' México 1-0 Marruecos | Gol anulado al equipo de Marruecos por un fuera de lugar.

50' México 1-0 Marruecos | ¡Gooool de México! Gilberto Mora ejecuta de maravilla la pena máxima y ya pone arriba a la Selección Mexicana.

#Sub20 | Incondicionales, aquí está el GOOOL de Morita.



Tercer gol de Gilberto Mora en este torneo, solamente Pedro Pineda hizo más (4) para México en un Mundial Sub-20#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️pic.twitter.com/pud9pWoEhB — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

49' México 0-0 Marruecos | Mano del defensor de Marruecos y el silbante marca penal para México.

46' México 0-0 Marruecos | ¡Se reanudan las acciones!

45+1' México 0-0 Marruecos | Termina la primera mitad, momentáneamente México esta en los Octavos de Final, pero un gol en el partido de Brasil vs España, pondría en riesgo a los aztecas.

@miseleccionsubs

45' México 0-0 Marruecos | ¡Se agregan tres minutos al primer tiempo!

40' México 0-0 Marruecos | Tiro libre de marruecos que es rechazado en la línea por la defensa mexicana.

36' México 0-0 Marruecos | Disparo de 'Chicha' Sánchez que es tapado por la zaga.

29' México 0-0 Marruecos | Se activa el protocolo de conmoción cerebral. Levy sale inmovilizado en camilla y será trasladado al hospital.

27' México 0-0 Marruecos | Se encienden las alarmas en el juego. Un choque de cabezas pone fuera del juego al jugador Mexicano, Mateo Levy.

25' México 0-0 Marruecos | Disparo de Yael Padilla que es desviado por la defensa Marroquí.

18' México 0-0 Marruecos | Partido trabado en medio campo, México intenta salir al frente, sin embargo, Marruecos espera el partido en su campo.

11' México 0-0 Marruecos | Disparo de Elbahraoui que se va por un costado de la portera de Ochoa.

10' México 0-0 Marruecos | Centro de Padilla que es bien rechazado por el arquero de Marruecos, Gomis.

04' México 0-0 Marruecos | Disparo de media distancia por parte del jugador Marroquí, Kebdani, que es bien atajado por Emmanuel Ochoa.

@miseleccionsubs

01' México 0-0 Marruecos | ¡Rueda el balón en Chile!

@miseleccionsubs

¡Comienza el partido!

¡Ya sale los equipos al rectángulo de juego y suenan los himnos nacionales!

Decision day in Group C 👀



Will we be heading to the #U20WC knockouts? 🔥 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 4, 2025

¡Listas las alineaciones de ambas escuadras!

@miseleccionsubs

@EnMaroc

¡Llegan los protagonistas de la noche!

@miseleccionsubs

@miseleccionsubs

Hoy es el todo por el todo; la Selección Mexicana tiene que ganar si o si a un combinado de Marruecos que no promete ser un atarea fácil para los dirigidos por Eduardo Arce.

¡Bienvenidos amigos de RÉCORD!

La Copa del Mundo Sub 20 en Chile 2025 ha dejado sensaciones positivas para México, pero también la urgencia de sumar. El mini Tri mostró personalidad al igualar contra Brasil y España, dos potencias históricas, aunque los empates lo obligan a buscar una victoria en la última jornada del grupo para asegurar su clasificación.

El rival no es cualquiera: Marruecos llega como líder sólido del sector y con paso perfecto tras vencer tanto a España como a Brasil. Su intensidad física, su disciplina táctica y la contundencia de sus atacantes lo convierten en el adversario más complicado en este llamado “Grupo de la Muerte”. Con seis puntos, los africanos ya están clasificados, pero quieren confirmar su superioridad con un pleno de triunfos.

México, por su parte, acumula dos puntos tras sus remontadas frente a rivales de jerarquía. Contra Brasil logró un empate 2-2 con goles de Alexéi Domínguez y Diego Ochoa en la recta final; ante España volvió a reaccionar con un doblete de Gilberto Mora. El equipo de Eduardo Arce ha mostrado carácter, aunque la falta de contundencia lo mantiene contra la pared.

El panorama es claro: si México gana, se clasifica como segundo del grupo. Si empata, dependerá del resultado entre España y Brasil, ya que una igualada en ese duelo le abriría la puerta por diferencia de goles. Una derrota complicaría todo, pues solo avanzaría como uno de los mejores terceros si los números lo acompañan.

Marruecos no solo llega clasificado, también luce como la selección más fuerte del sector. Ante España venció 2-0 con tantos de Yassir Zabiri y Gessime Yassine, mientras que frente a Brasil repitió el marcador con anotaciones de Zabiri y Othmane Maamma. Además de su poder ofensivo, la solidez defensiva de los africanos plantea un desafío mayúsculo para los atacantes mexicanos.

La definición del Grupo C promete tensión máxima. El choque entre México y Marruecos se disputa en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Posibles alineaciones del México Sub-20 vs Marruecos

México Sub-20: González; Gutiérrez, Pérez, Ramírez, Sánchez; Mora, López, Carrillo; Domínguez, Ochoa, Hernández.

Bajas: Ninguna de consideración confirmada en la previa.

Marruecos Sub-20: El Majhad; Ait El Haj, El Khannouss, Bouabid, Chougrani; Yassine, Maamma, El Hachimi; Zabiri, Rami, Sahi.

Bajas: Sin ausencias relevantes tras las primeras dos jornadas.