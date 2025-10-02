¡Es mexicano! Saint-Maximin presume nacimiento de su hijo

Allan Saint-Maximin se ha ganado en pocas semanas el cariño de la afición del América. El futbolista francés impactó de manera inmediata dentro de la cancha y se ha convertido en una pieza muy importante en el esquema de André Jardine.

‘Maxi’ ha demostrado una gran adaptación a México, tanto en el ámbito deportivo como en el personal. En redes, ha compartido con sus seguidores varios aspectos de su vida desde su llegada territorio azteca, y hoy, dio a conocer una de las noticias más importantes de su vida.

Saint-Maximin celebra un gol con América | IMAGO7

Nuevo integrante de la familia

A través de su cuenta de Instagram, el jugador galo publicó una fotografía en el hospital sosteniendo a su nuevo hijo: Isaïe El Rey Sanit-Maximin.

En la imagen, el futbolista destacó con un emoji que el recién nacido cuenta con nacionalidad mexicana, lo que causó furor en redes.

Afición mexicana celebra nacimiento de nueva ‘estrella’

Decenas de aficionados aprovecharon el momento para mandar un mensaje de felicitación a Saint-Maximin, sin embargo, también hubo quienes bromearon sobre la doble nacionalidad del bebé, a quien ya catalogan como la nueva ‘estrella’ mexicana.

“Nació el 10 que en 18 años nos llevará al 5to partido en mundiales”, “dios mediante en 18 años tendremos crack franco-mexicano en la selección” y “el extremo que necesitará la selección” son algunos de los comentarios que se leen en redes.